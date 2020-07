Qué es la fibrosis quística, la enfermedad que padece una joven cordobesa que pide ayuda en las redes

Sabrina Montevede es cordobesa, tiene 22 años y necesita de la ayuda de todos para poder mejorar su salud, ya que sufre de fribrosis quística y su obra social no le cubre un tratamiento que hoy en día le resulta imprescindible.

Sabrina Montevede necesita que su obra social le brinde un medicamento.

En un video que decidió hacer público, la joven contó que toda su vida lucho contra su dolencia, pero que la realidad es que en el último tiempo su cuadro se agravó, y precisa poder tomar una medicación muy cara que, a pesar de los múltiples reclamos, su obra social no le provee.

"La verdad, estoy muy cansada. Esta es una patología que afecta a todos los órganos. Imagínense tener que estar todo el día trabajando por todos tus órganos para mantenerlos lo más sanos posibles, y más allá de hacer el esfuerzo y de que no puedas detener el deterioro, en estos 22 años lo he hecho sin chistar. Pero la verdad, estoy cansada, estoy cansada de pelear y que no se me escuche. Necesito que la Justicia y ustedes me escuchen y me ayuden", explicó entre lágrimas.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Según contó, durante años estuvo tratada de una manera, pero en el último tiempo la enfermedad empezó a agravarse, y necesita ahora del fármaco Trikafta, el cual la obra social Apross no se lo ha podido brindar.

"Esta enfermedad al día de la fecha no tiene cura. Es una patología que me requiere muchas horas de mi vida diaria para el tratamiento. Actualmente estoy en un estado crítico, tengo fiebre, y por eso es mi malestar y mi enojo porque hay un fármaco que produce el freno del deterioro de la enfermedad, por el cual estoy peleando desde hace unos meses, pero lamentablemente está todo muy frenado", indicó.

El caso de Sabrina está siendo analizado por la Justicia cordobesa, y por eso su abogado, Carlos Nayi, comentó a medios locales que en junio se presentó una acción de amparo, que actualmente lleva adelante la Cámara Contencioso Administrativa N°2 de Córdoba.

“Pese a la cuarentena y receso judicial extraordinario se designó audiencia donde comparece Apross y mantiene la actitud de rebeldía de no brindar cobertura”, aclaró el letrado, quien también especificó que ante esta actitud, la joven decidió grabar un video para contar su situación.

Qués es la fibrosis quística

La fibrosis quística es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las casi 9000 Enfermedades Raras (ER) o Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), calificadas así porque son aquellas cuya prevalencia es menor a cinco personas por cada 10.000 habitantes.

Se trata de una patología hereditaria, provocada "por un funcionamiento deficiente de las glándulas exocrinas y que se caracteriza por presentar signos de enfermedad pulmonar crónica y disfunción del páncreas".

"Es una enfermedad multisistémica, de evolución crónica, progresiva y letal. Las manifestaciones cardinales incluyen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia pancreática exocrina y concentración elevada de electrolitos en el sudor", explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Lee más. Día Mundial del Cáncer Renal: es uno de los más comunes en la Argentina (los síntomas)

En base a lo que indica la Asociación Argentina de Lucha contra la enfermedad Fibroquística del Páncreas (FIPAN), los síntomas más comunes son sudor salado, dificultad para subir de peso, retardo en el crecimiento, deposiciones abundantes, esteatorrea (grasa en materia fecal), tos crónica, infecciones respiratorias, pólipos nasales, esterilidad, dedos en palillo de tambor, diabetes y cirrosis hepática.

"Es una enfermedad hereditaria, y no puede contagiarse. Tampoco afecta la capacidad intelectual, por el contrario, los niños con FQ suelen ser muy inteligentes, sumamente creativos y dedicados al trabajo intelectual; muchos de ellos lograran metas extraordinarias", aclararon desde FIPAN.