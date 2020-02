Qué es y de dónde viene 1122901486, el número de teléfono siniestro que molesta y asusta a miles de argentinos

Sábado 8 de febrero a las 8.30 de la mañana. Suena el teléfono. No alcanzo a atender. Es el 1122901486. Me llama la atención el horario impropio de la llamada. Quienquiera que sea, no me conoce demasiado profundamente, no sabe que los sábados por la mañana, duermo. Claro que puede ser una urgencia. Alguien que me quiere avisar de algo importante y tal vez justamente por eso no guarda las formas. Bueno, pero si es algo importante llamará de nuevo. Bueno, pero si es algo importante, mejor no quedarse con la duda. Así que llamo yo. La llamada se corta antes de que me atienda alguien. Bueno, ya llamará. Vuelve a sonar más o menos a las 10.20. Atiendo. Digo Hola. Nada. Grito Hola. Nada. Se corta. ¿Será alguna broma de mal gusto? No lo sé, no lo termino de saber. Devuelvo el llamado otra vez, a ver si ahora sí me atienden. Nadie. Vuelven a llamar por la tarde. Atiendo y nada. Vuelven a llamar por la noche, varias veces, ahora en intervalos de más/menos 15 minutos. Devuelvo el llamado. Nada. Bloqueo el número. En el transcurso de la semana, sabré de otras personas a las cuales les ocurrió lo mismo. Y siempre desde el mismo número: el odioso 1122901486.

El primer vistazo en Google es espeluznante. "Este teléfono ha sido denunciado". "Cuidado con este número de teléfono". "Reporte del teléfono". Entro en una de las páginas. Leo: "El teléfono ha sido reportado como molesto, sospechoso o fraudulento". Entro en otra de estas páginas. Leo: "Evaluación sobre este número: Altamente sospechoso/altamente peligroso"¿Dónde leo esta información? Pues en páginas francamente misteriosas como el número: shouldianswer.net, listaspam.com, cleverdialer.com, datostelefonicos.com. telspy.org y otras por el estilo.

En algunas de ellas, los usuarios afirman que desde teléfono los han llamado supuestos promotores de Movistar, que ofrecen pasarse a esa compañía y no aceptan un No como respuesta. Gente muy insistente, que ha llegado a llamar ocho veces durante un mismo sábado. ¿Serán? Me preocupa un poco la ausencia de fuentes confiables. Pero llamarme, lo que se dice llamarme, me llamaron. A mí. A Agustín. A Edwing. Siempre del mismo teléfono. Del mismo teléfono que aparece reportado en Internet como "sospechoso" y "peligroso".

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no atesora denuncias relativas a este número. "En este tipo de llamadas la única vía es la denuncia policial y luego vía judicial. Es el juez quien en todo caso debe ordenar a la compañía telefónica revelar la titularidad de la línea", explican.

BigBang pudo verificar que, en efecto, ese número corresponde a Movistar. Fuentes de la compañía informan que es "un número de televenta, posiblemente de cobranzas. Te llama un IVR, un disco grabado, por eso está mudo el teléfono, pero si esperas un poco te atienden". Sin embargo, quien esto escribe esperó vanamente una y otra vez. Y los llamados se repitieron a horas impropias y con frecuencias exasperantes, hasta que decidió bloquearlo. Y entonces buscó casos similares. Y los encontró. Evidentemente, hay una máquina que se rompió, o que funciona mal, o que contraría las intenciones de sus dueños, con resultados aterradores. Entonces esta nota.