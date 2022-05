Que no te la cuenten cambiada: la fake de Tetaz y la verdad del accidente que protagonizó Rinaldi

Durante la madrugada de este viernes el excandidato a diputado y consultor aeronáutico Franco Rinaldi atropelló en un accidente a una repartidora de 23 años que iba en bicicleta por el barrio de Palermo. La chica cruzó la calle a contramano y con el semáforo en verde y, en principio, se cree que el conductor no la vio.

El siniestro ocurrió a la 1.10 en la intersección de la avenida General Las Heras y la calle Billinghurst, donde un automóvil Kia Cerato, de color gris, embistió a la ciclista, quien fue identificada como Camila Gómez.

Tras el choque, la repartidora de Rappi quedó tendida en el suelo y debió ser asistida por personal de una ambulancia de SAME. Luego de los primeros auxilios fue trasladada al hospital Fernández, donde se encuentra internada.

La polémica en torno a lo ocurrido se generó cuando desde la familia de la chica denunciaron que quien conducía era el economista Martín Tetaz, diputado del Juntos por el Cambio (JxC), aunque luego la Policía confirmó que se trataba de Rinaldi, una persona que tiene una discapacidad motriz y su vehículo adaptado.

De acuerdo a la información oficial de la fuerza de seguridad, el diputado Tetaz sí estuvo presente en el lugar de los hechos para acompañar a Rinaldi, que minutos antes había cenado con él en esa zona porteña. Es que tras el choque, el conductor lo llamó para que viniera rápido a asistir a la chica, debido a que él no se podía bajar del auto.

"Este vehículo venía a alta velocidad y la embistió, y cuando llegó la Policía habló con el conductor del auto, este tal Martín Tetaz que va manejando, y que según un testigo hizo una maniobra para cambiar de asiento con la otra persona y que tomaba mucha agua", dijo esta mañana Lucas, el novio de la víctima.

De igual modo, Mónica, la mamá de Camila reiteró la versión del novio de que hubo un cambio de asientos en el auto y agregó: "Yo no confío en nadie, se lo que me contó un testigo que pasaba por la zona y sacó unas fotos y me las pasó. Yo no conozco a ninguno de los dos, solo sé que me dijeron que tardó mucho en llegar la ambulancia y que estuvo tirada en la calle mientras se ocupaban de las otras personas".

Enojado, Tetaz brindó su versión de los hechos, y aclaró a través de su cuenta de Twitter cómo en verdad ocurrieron las cosas. "Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano). Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, asi que despues de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena", dijo.

"Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales", cerró.

El caso que fue calificado como "lesiones" es investigado por la Justicia porteña, por el Área de Flagrancia Norte Nocturna, a cargo de Alba López.