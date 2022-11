"¡Qué paja, una mina! Tomátela flaca": la campaña que expone la violencia machista en el mundo gamer

El mundo de los videojuegos no está exento de la mirada machista de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Esto quedó expuesto esta semana cuando las chicas de Women in Games Argentina (WIGAr) publicaron un video en las redes sociales que se viralizó rápidamente. Allí se exponía la cruda realidad que deben vivir todas las mujeres que deciden jugar juegos en línea, ya sea para divertirse o competir, al enfrentarse con hombres.

La forma que eligieron de graficar esta injusticia fue la de grabar a conocidos gamers masculinos jugando, pero con un modulador de voz que les intercambiaba el género.

"Uh, qué paja, una mina", "tomatelá, flaca", "la kill (muerte) te la merecés vos y todas las mujeres", "si no te gusta, andate", "andá a la cocina a aportar, pedazo de puta", son algunas de las barbaridades que miles de exponentes de estas comunidades incipientes dicen desde el anonimato del mundo virtual.

Switch Voices (Cambiar voces en inglés), como decidieron llamar a la iniciativa desde la organización argentina de Women in Games (WIGJ), llegó para dejar en claro que no hay justa competencia ni valores morales defendibles en un ámbito, si se mantienen estas formas tan repudiables de relacionarse con las mujeres.

Desde BigBang hablamos con la localizadora de videojuegos y creadora de contenido Paula Sifredi, integrante de la Comisión Directiva de WIGAr y embajadora de WIGJ en el país.

¿Cómo surgió la campaña Switch Voices?

La campaña surgió para poder visibilizar de forma cruda la realidad que vivimos muchas mujeres al querer jugar juegos en línea. Y al mismo tiempo, concientizar a los jugadores y que vivan en carne propia una realidad conocida, pero poco difundida. También para poder hacerle saber a todas las chicas y disidencias que tienen un lugar donde las vamos a escuchar y ayudar si sufren de esta violencia. Este comportamiento no es nuevo, lo venimos padeciendo hace años, pero nadie hace nada, y uno de los motivos es porque mucha gente no sabe lo que se siente, piensan que exageramos. Bueno, acá van a ver que no es así. Y los invitamos a todos a probar el modulador en sus casas, y que lo vuelvan a confirmar.

¿Esperaban esta repercusión de la campaña?



La verdad es que lo deseábamos, pero no lo esperábamos y nos alegra muchísimo, porque significa que algunos de los objetivos se cumplieron. Logramos que esta problemática se haga pública, se experimente y se repudie. Se nos acercaron muchas chicas a decirnos "lo vi y me largué a llorar", y eso es muy fuerte. Creo que nadie antes se animó a mostrar esto así, y por eso tuvo la repercusión que tuvo. Que las chicas sepan que tienen un lugar donde venir a buscar refugio y donde vamos a seguir con estas acciones para poder cambiar esta situación.

¿Cuáles son las peores cosas que recordás que te dijeron mientras jugabas?

Lo peor que me dijeron por chat escrito, tengo la foto, fue "ojalá mañana no aparezcas en una bolsa de basura partida por la mitad". Entre todas las cosas de siempre: "putita", "andá a lavar los platos" "gorda incogible". Pero esa frase y algunas relacionadas que siguieron me sorprendieron el nivel de toxicidad que existe en las personas. Y lo peor es que fue chat escrito, ni si quiera se puede evitar apagando el micrófono, además de que eso te impide poder jugar en equipo. Aprovecho a mencionar una comunidad amiga, "Somos Valito" en las redes (https://www.instagram.com/somosvalito/) que armó un servidor de Valorant donde generan a menudo torneos mixtos y sin toxicidad, tanto de rangos medios y bajos, como altos.

La diferencia en las estadísticas de los jugadores hombres con el modulador de voz es contundente, ¿se puede hacer un cálculo de todo lo que afectan los prejuicios de género al rendimiento gamer?

Sí, incluso en la misma campaña se muestra cómo afecta a los propios jugadores y streamers profesionales sobre su rendimiento habitual. Existen campeonatos a nivel mundial de E-Sports y, excepto en los que son exclusivos de mujeres, las mujeres no participan. ¿Por qué? No existen los campeonatos exclusivamente de hombres, sin embargo, lo son; el rechazo y los prejuicios son tales que las mujeres no son siquiera consideradas para estos equipos o no quieren participar por lo que sufren, y por eso, se crean las ligas exclusivas. Que son algo hermoso, pero también lo sería que pudiera haber equipos mixtos en los campeonatos sin que las chicas tengan que sufrir violencia, acoso, menosprecio, etc.

Más allá del cambio social necesario, ¿desde su organización tienen algún reclamo desde el punto de vista legal e institucional para poder ponerle fin a este tipo de abuso?

Del lado institucional, justamente eso, que no haya una necesidad de que existan las ligas femeninas. Que si existen sea por placer y no porque las chicas no se sientan cómodas en los equipos mixtos. Que los E-Sports tengan equipos y competencias mixtas. También que las empresas de juegos en línea, que están al tanto de estos maltratos, busquen mejores formas de evitar y denunciar estas cosas para evitar que sigan sucediendo. Que las grandes empresas busquen generar torneos que sean mixtos por obligación. Hay miles de formas que se me ocurren de tratar de evitar que esto pase. No sé si a nivel legal haya cosas que podamos pedir, no estoy en ese ámbito, pero seguro. Y aceptamos propuestas de todos. WigAr está abierta a todas las propuestas, ideas, críticas, ayuda, y demás, que quieran proporcionar que puedan ayudarnos a combatir este y otros problemas.

El fútbol tiene 150 años y el desarrollo de la rama femenina todavía tiene más en el debe que en el haber, ¿tienen esperanzas de lograr terminar con esta injusticia en este deporte? ¿Qué necesitan para lograrlo?

Lo que se necesita principalmente es visibilidad y promoción. El mundial de fútbol femenino existe, pero no se le da la misma importancia que al masculino. Necesitamos que esto cambie, es el mismo país, la misma pasión, ¿por qué no tiene entonces la misma importancia? Debería tenerla. Es necesario que las grandes empresas detrás de todo el mundo del fútbol comiencen con este cambio, porque si es de raíz, va a ser total. Pero eso es un poco idílico, en el mientras tanto, todo lo que pueda generar visibilidad y promoción, es más que bienvenido.

¿Qué vinculación hacés de la campaña que promueven al hecho de que en los equipos competitivos de Esports haya siempre una cantidad mínima de mujeres?

Como ya mencioné antes, NO existen torneos de E-Sports exclusivos masculinos, sin embargo no vemos chicas (excepto en los que son exclusivamente femeninos), ¿por qué? Creo que esta campaña nos muestra gran parte de la razón, porque hay miles de jugadoras experimentadas y de lujo. Esperemos que esta campaña ayude a que esto empiece a cambiar, y que los clubes de E-Sports empiecen a formar equipos mixtos. Que enseñen a sus jugadores a no ser tóxicos en el juego. Que sus jugadoras actuales tengan la oportunidad de ser parte de estos equipos y de demostrar lo que saben hacer. Los equipos de E-Sports tienen entrenadores, tienen psicólogos, quizás también deberían tener a alguien que les ayude a incorporar estos valores de equipo sin importar el género.

¿Cómo las encuentran a ustedes?

Todas las chicas, mujeres y disidencias que sean jugadoras, se desempeñen (o quieran hacerlo) en la industria de los videojuegos, las invitamos a unirse a WigAr, donde pueden encontrar todas nuestras redes.