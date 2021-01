Qué pasará con Donald Trump, Píparo y el toque sanitario: las 7 noticias del día

Nuevo round entre Rocio Oliva y Dalma Maradona

Rocio Oliva decidió responderle, nuevamente, a Dalma Maradona después de las quejas por sus dichos sobre los motivos por los cuales su padre, Diego, no fue a su casamiento. “Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: ´Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas’. Yo lo que hice hoy a la mañana fue repetir lo mismo, voz autorizada de Diego vía un audio”, explicó Oliva.

Durante su descargo, la futbolista redobló la apuesta y criticó el comportamiento de las hermanas: “Son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada. Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá, yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora”

Oliva, demás, redobló la apuesta y salió a marcarle la cancha a las hijas de Diego. “Yo puedo hablar de quien sea, cuando sea y cuando quiera. Me extraña porque son mujeres grandes, más grandes que yo. Tendrían que estar acostumbradas a que se hable del padre, de ellas. No se tendrían que enojar tanto por esas cosas”, las aconsejó Rocío.

En el medio de todo su descargo en Polémica en el Bar, Dalma decidió responderle a Rocío a través de su cuenta de Twitter. “De todas las respuestas armadas de algunos de mis tweets, rescato tu año de carrera en los medios gracias a tu talento; por eso mismo imagino que no es necesario seguir nombrándonos. Probá a ver qué pasa un mes en tu laburo de tele sin nombrarnos".

Cabe recordar que todo se originó en Polémica después de que Rocio contó que el motivo del difunto Diego Maradona al casamiento de su hija era porque Dalma había decidido no invitar a sus tías, las hermanas del ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Enojada por ese comentario Dalma agarró su teléfono y disparó una catarata de tuits.

"Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá no querida. Te ruego que no me hagas hablar. No me nombres más Rocío Oliva. Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, a mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo", disparó la hija mayor de Maradona.