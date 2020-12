Qué pasará con la vacuna rusa, Impuesto a la riqueza y más: las 7 noticias del día

Alfredo Cornejo, sobre la vacuna de Pfizer: "Hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas"

Alfredo Cornejo se refirió este jueves a la controversia originada en torno a las vacunas contra el coronavirus con las que el Gobierno negoció y, además de pedir explicaciones, lanzó una polémica versión sobre lo ocurrido con la farmacéutica Pfizer.

Luego de que el ministro de Salud, Ginés González García, reconociera que las negociaciones con el laboratorio se complicaron y señaló que la empresa puso "condiciones inaceptables", Cornejo dialogó con A24 y remarcó: "Ahora debería informar qué pasó con la vacuna rusa, cuál es la verdad final del Gobierno".

Para el diputado, "la negociación no ha sido buena" y habló sobre algunos rumores que comenzaron a cobrar fuerza en los últimos días: "Hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas y cosas de ese tipo. Circula por todos lados, pero no me gusta hacerme eco de cosas que no me constan", expresó.