Qué pasará con las restricciones y el reclamo de Juntos por el Cambio: las 7 noticias del día

Ronnie Arias contó que se alejó de la televisión por culpa de Ernestina País

Ronnie Arias estuvo en la mesa de Mirtha Legrand para promocionar su vuelta a la televisión, cuando mañana comience su participación en El Gran Premio de la Cocina junto a Carina Zampini en el Trece. Pero en la mesa más famosa de la televisión argentina, el conductor sorprendió a todos cuando contó que tuvo que dejar la pantalla chica como consecuencia del hostigamiento que sufrió de una ex compañera de trabajo.

En medio de la charla con Juana Viale, el periodista repasó uno de los momentos más difíciles de su carrera. "Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele por la presión y la situación de estar en un programa donde lo que se me decía era: ’Vos hablá de moda, que es lo único que podés hablar'", reveló.

“En Mañanas Informales te pasó eso, ¿no? Pero eso fue un hostigamiento de una persona en particular”, intervino la nieta de la "Chiqui. "Sí, pero la persona estaba sentada al lado mío", acotó Ronnie "¿Te amigaste con esa persona?", repreguntó la conductora. "Siempre pienso que me gustaría amigarme", precisó el invitado.

En ese momento, el "Chino" Leunis, otro de los invitados de la mesa, indicó que estaban haciendo referencia a Ernestina Pais. "Sí, estamos hablando de ella", reconoció el periodista.

Finalmente, Juana le preguntó a Ronnie Arias por qué creía que su colega se había comportado así con él. "Yo creo que ella no estaba en su eje y estaba sufriendo mucho", sentenció el conductor.

Pero no sólo cargó contra su ex compañera. El conductor también mencionó que Ángel de Brito se metió en la pelea con Ernestina para hacerle un pase de factura. Arias indicó que le hicieron una entrevista en un medio uruguayo, él criticó el desempeño de su colega al frente del Cantando 2020 y su opinión no tardó en llegar a los oídos del periodista de espectáculos.

"Yo en una nota en Uruguay dije que no me gustaba lo que Ángel de Brito hacía en el reality. Porque me gusta más lo que hace en LAM. Al otro día, veo una nota que él le hace a Ernestina y me hizo morder el polvo. Le dijo: ‘Porque vos sos mucho mejor conductora que Ronnie’", contó. Fiel a su estilo, Ronnie Arias miró a cámara y se dirigió a su colega. "Ángel, ¡te banco! Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Viste que todo se paga, Juana?”, remató.