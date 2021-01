Qué pasará con los créditos UVA y la advertencia de Kreplak: las 7 noticias del día

Kreplak alertó por una segunda ola de "enorme magnitud" en el invierno

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó sobre una "segunda ola" de coronavirus en el invierno, que -estimó- será "de una enorme magnitud", y reparó en la importancia de vacunar a las personas de riesgo.

"Tenemos muchos casos y el rebrote que vimos a fin de año es preocupante, porque muestra que, cuando no hay cuidado, podemos subir aunque estemos en pleno calor", sostuvo el viceministro sobre los contagios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)."Eso habla de una segunda ola del invierno que seguramente va a ser de una enorme magnitud", completó Kreplak, en diálogo con Radio 10.

"El tema es que lleguemos con las personas de riesgo vacunadas; cosa de que, si tenemos una gran magnitud de contagiados, no haya letalidad", consideró el funcionario bonaerense. E insistió: "Si recibimos en las próximas semanas cuatro millones de dosis, vamos a tener más vacunas que inscriptos. Necesitamos que todo el mundo se inscriba así podemos vacunar primero a las personas de más riesgo".

En ese sentido, Kreplak destacó la vacunación de Cristina Kirchner y consideró que, en término de inscripciones, el accionar público de la vicepresidenta "sirve" para fomentar una mayor concurrencia.

En la entrevista, Kreplak minimizó los efectos adversos de la vacuna y contó su propia experiencia. Tanto él como el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya se dieron la primera dosis. "Cuando me la apliqué tuve un poco de dolor muscular por la noche, como si me hubiese estado por subir la fiebre, pero enseguida se pasó", relató. Y siguió: "Algunos tienen que tomar un analgésico, no más que eso. Tenemos un seguimiento de los efectos adversos y llamamos por teléfono a parte de la población.