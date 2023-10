Qué pasó con el Plan Bonex, y qué son Agenda 2030 y las leliqs: las dudas de los argentinos durante el debate

La noche del domingo 8 de octubre, el segundo debate presidencial fue lo más visto en la televisión abierta de Argentina, fue tendencia en las redes sociales y lo más buscado en Google. Tanto Sergio Massa como Javier Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti fueron los nombres más escritos en Twitter pero los temas que se discutieron también dejaron en claro el interés de la ciudadanía. En ese punto, hubo tres que se destacaron: El Plan Bonex, Agenda 2030 y las leliqs.

Tal como sucedió en el primer debate, el Plan Bonex fue de lo más buscado en Google. Y es que la supuesta “dolarización” que quiere aplicar Milei se parece mucho al plan que realizó Carlos Saúl Menem en 1989, cuando liquidó los ahorros de los ciudadanos. El Plan Bonex, abreviación de Bonos Externos, se implementó en diciembre de 1989, cuando Menem llevaba unos meses en el poder. Fue llevado adelante por el entonces ministro de Economía Antonio Erman González, quien asumió tras el fracaso de Néstor Rapanelli y había intentado poner un punto final a la inflación.

Pero, puntualmente, ¿qué fue el Plan Bonex? A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el Gobierno de Menem le entregó a los tenedores de plazos fijos que superaran el millón de australes (la moneda de curso legal en ese momento previo al peso) un bono con vencimiento a 10 años a cambio de todo el dinero depositado. El canje fue obligatorio y si alguien quería sacar el dinero, tenía un único camino: vender los Bonos Extranjeros (Bonex). Pero con un detalle: su cotización se derrumbó un 70%, es decir, su valor era de 30 centavos por cada dólar. Millones de personas perdieron todo. La estafa había sido perfecta.

Pero faltaba la estocada final. Como el Plan Bonex fracasó para frenar la hiperinflación y en 1990 la suba de precios había superado el 1.300%, el ministro de Economía entrante Domingo Cavallo (el ídolo de Milei) y su socio político Roque Fernández (actual miembro del equipo económico de Milei)aprovecharon la falta de australes en la calle y decidieron el cambio de moneda. Así crearon el peso y lo hicieron valer un dólar. A eso llamaron convertibilidad. Terminaron con la inflación pero en menos de una década destruyeron a toda la industria nacional y a las pequeñas y medianas empresas. En tanto, la gran mayoría de argentinos se habían quedado sin sus ahorros y eran despedidos de sus trabajos. El estallido final de la convertibilidad se dio en diciembre de 2001 con otra confiscación de los ahorros y la falta de trabajo en todo el país.

La otra palabra más buscada fue Agenda 2030 ya que Milei lanzó la siguiente frase: "Nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia". Pero dicho proyecto no tiene nada de “marxismo cultural” y mucho menos “decadencia”. Aunque para el candidato de ultraderecha que hasta niega el calentamiento global, el cuidado del medio ambiente es fundamental para las futuras generaciones, y de eso se trata Agenda 2030.

Según Cancillería argentina, este proyecto se basa en “el Desarrollo Sostenible”, y fue “adoptada por Naciones Unidas en 2015”. Pero, ¿de qué se trata? “Es el acuerdo global más ambicioso en materia de desarrollo. En ese marco, la Argentina se compromete a movilizar los medios necesarios para cumplir con los objetivos económicos, sociales y ambientales de la Agenda cuya meta es mejorar las condiciones de vida para los próximos 15 años”.

Los 17 objetivos del desarrollo sostenible proponen distintas metas en materia medioambiental, social y económica. A eso se suman, el Acuerdo de París firmado por los 195 países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, durante la 21 Conferencia sobre Cambio Climático, que se celebró en París. En dicho tratado se busca limitar el aumento de temperaturas a 1,5 ºC antes del año 2050 para reducir los riesgos y los efectos del calentamiento global. Argentina apoya y forma parte de ambos tratados.

La última pregunta más realizada en Google en Argentina durante el segundo debate fue ¿qué son las leliqs? Ya que Milei y Bullrich se chicaneron con dicho término. Para quiénes no saben de qué tratan las Letras de Liquidez (LELIQ) son títulos del Banco Central (BCRA) que sólo pueden tener en su poder los bancos comerciales como contraparte de los depósitos que capten de clientes. En lugar de que ese dinero entre en circulación, los bancos reciben una “tasa de política monetaria”, que actualmente ronda el 118% anual. De esa manera, retira dinero de la economía y frena la demanda de dólares y la inflación.