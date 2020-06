Qué recaudos tenés que tomar para que salir a correr no se convierta en un actividad de riesgo

La muerte de un hombre de 58 años en el barrio porteño de La Paternal puso en la agenda un tema clave: los cuidados previos y durante la actividad física. Al tratarse de la primera habilitación para poder salir para hacer deporte, y con el condicionante de que todavía no hay otro tipo de actividad física para poder realizar fuera de tu casa, miles de personas se aglutinaron en los espacios verdes de la CIudad.

¿Pero qué recaudos tenes que tener? Diferentes especialistas coinciden que una de las primeras claves es la intensidad. Es que luego de más de 80 días de confinamiento es necesario ir desde una intensidad menor a una mayor, sobre todo en actividades aeróbicas.

“Lo que digo es que entendamos que hace 80 días somos todos sedentarios, los deportistas de élite, los de alta competencia, doña Rosa y don Juan, mi recomendación es que todos los que hoy piensan salir a correr no lo hagan, pero sí salgan a caminar, porque el corazón, que es un músculo, está fuera de servicio hace 80 días”, afirmó a Infobae el preparador físico, Daniel Tagona.

En la misma sintonía, desde el Instituto de Neurociancia e Buenos Aires (INEBA) emitieron tres recomendaciones para la actividad física en esta pandemia:

Realizar actividad física de baja a moderada intensidad (evitar las de alta intensidad por el tiempo que se ha pasado inactivo)

No abandonar los protocolos de seguridad, que todavía están vigentes (el distanciamiento, la higiene de manos y de la ropa)

Usar ropa adecuada para la actividad física, sobre todo teniendo en cuenta que vienen días más fríos y que el horario habilitado para correr es nocturno.

Asimismo, un reciente informe de da la American College of Cardiology sostiene que los deportistas que corren a un ritmo no demasiado rápido y menos de dos horas y media a la semana tienen menos posibilidades de morir que aquellos que corren más de cuatro horas o no corren nada.

“Los deportistas, por más que estén muy entrenados, cuando vuelven a sus entrenamientos tienen que hacer algo muy tranquilo. Poner otra vez el cuerpo humano, la maquinaria, en marcha”, alertó Alberto Crescenti, titular del SAME, sobre el regreso a la actividad física.

En este sentido, Crescenti puso como ejemplo a “los jugadores de fútbol, que cuando vuelven también “hacen ejercicios más bien recreativos para tomar fuerza muscular y recuperar la capacidad respiratoria”.

"Si uno entra a correr de golpe y bombea sangre al corazón de forma intempestiva, hasta que se acomoda otra vez el mecanismo, esto puede llevar el corazón a un esfuerzo máximo y ocasionar un infarto o una muerte súbita”, advirtió.