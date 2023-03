"Queremos trabajar": la protesta de los manteros desalojados de Retiro

Desde hace tres días, casi 200 familias que viven de la venta ambulante en la zona de Retiro, vieron complicarse el trabajo con el que consiguen su sustento cotidiano todos los días. El Gobierno porteño, con el fin de liberar la zona de Retiro para concretar una obra, desalojó a los vendedores ambulantes también conocidos como manteros, que se encuentran desde hace años trabajando en la zona, y no les dio una respuesta de cómo va a continuar su actividad.

Durante esta mañana, estos manteros tuvieron enfrentamientos con la Policía de la Ciudad, tras decidir enfrentar la decisión con una protesta en la plaza que está frente al espacio donde habitualmente solían vender, a metros de la Terminal de Retiro y el Edificio Libertador, que oficia de sede del Ministerio de Defensa Argentino.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien desde antes de las siete de la mañana se habían encontrado concentrado y habían comenzado su manifestación, recién pasadas las 12 fue que se concretó el enfrentamiento físico con los efectivos de la Policía de la Ciudad que fueron a disuadir a los trabajadores callejeros de protestar con palos, escudos y cascos.

"Estamos esperando la respuesta, seguimos con nuestra lucha hasta lograr un espacio. Somos 200 familias que vivimos día a día de esto. Nos dijeron que a las 12 nos van a dar la respuesta. Somos pacíficos, somos trabajadores", había manifestado algunos minutos antes la vendedora de bijouterie Zulma Benítez a los medios de comunicación presentes.

Otra mantera que estaba en la protesta también reconoció que están "esperando respuestas " para ver cómo siguen y dijo que "no es digno" lo que les hicieron. "Queremos trabajar, sino seguiremos la lucha", aseguró la mujer.

"Estamos mal. Hace tres días que no estamos trabajando, sin poder poner la comida para nuestros hijos, porque nosotros trabajamos día a día para poder sobrevivir, porque no tenemos ayuda de nadie", comenzó explicando Julia, otra de las manteras. "No sé qué va a pasar, porque no nos dejan vender en la plaza, por eso estamos rodeados de policías. Nosotros lo que pedimos es poder poner las mantas en esta plaza, sin hacer conflictos con nadie", explicó la mujer.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene un plan que consiste en intervenir más de 4.500 metros cuadrados de veredas, para poner a punto la infinidad de paradas de colectivos que hay en la zona, con puesta a punto del mobiliario incluido.

Mientras continúe la obra, de magnitudes considerables para una de las zonas de mayor tránsito peatonal y de transportes públicos, siete paradas de colectivo y dos de taxis se trasladarán, a la vez que se habilitarán dos carriles peatonales sobre la Avenida Ramos Mejía.

A su vez, esa arteria tendrá otro corte entre la avenida Antártida Argentina y el acceso a la estación de subte de la línea C, y dejará de tener las paradas de los colectivos 28, 70, 75, 92, 100, 101 y 150, las cuales serán reubicadas en las cuadras aledañas.

Para ingresar a las terminales de tren del Belgrano Norte y el San Martín, los usuarios deberán ingresar por las puertas laterales, ya que las frontales quedarán clausuradas.

El origen de este grupo de vendedores ambulantes se remonta al 2003, cuando desde el Gobierno de la CABA de aquel entonces, organizaron el Paseo del Retiro para los puesteros que habían sacado del Parque Rivadavia y otros espacios verdes porteños.

El desalojo y la privación del sustento de 200 familias, no se condice con la realidad de la metrópolis más grande y más rica de la Argentina. Menos en una ciudad en la que la venta ambulante se ve en todos los lugares de circulación masiva.