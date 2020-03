Quién es el violento que golpeó al guardia que lo reprendió por no cumplir la cuarentena

Miguel Ángel Paz, un vecino de Vicente López que había regresado recientemente desde Estados Unidos, fue imputado por lesiones y amenazas luego de que agrediera a un guardia de seguridad de su edificio que le hizo notar que no estaba cumpliendo con la cuarentena por coronavirus.

El hecho sucedió en un edificio ubicado en Leonardo Rosales al 2793 y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El custodio Gustavo Granucci advirtió que Paz estaba saliendo del complejo y quiso impedirlo señalándole que podía ser multado.

"¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando", puede escucharse decir al vecino que reacciona violentamente. "No estás cumpliendo el protocolo de sanidad. Tomátelas de acá, salí de la guardia", responde el empleado de seguridad que intenta apartarlo con un empujón.

Paz respondió con puñetazos al rostro y la cabeza de Granucci, quien no devolvió los golpes e intentó cubrirse como pudo de la agresión. El guardia denunció al violento en la Comisaría 1° de Olivos, y la Justicia determinó que permaneciera en cuarentena y con prisión domiciliaria.

Imputado

Además de la imputación por lesiones y amenazas, Paz podría recibir una segunda imputación por la infracción a las medidas de seguridad ante una propagación de una pandemia. Alberto Fernández en persona se comunicó con la persona que difundió la agresión en redes sociales para interiorizarse sobre el hecho y expresó su voluntad de investigar la actividad del agresor durante la última semana.

Paralelamente, la Policía de la Provincia de Buenos Aires acompañó al guardia de seguridad a su domicilio e instaló un patrullero en la puerta del edificio. Si efectivamente se comprueba que el agresor estuvo en Estados Unidos, se colocará una consigna policial en el edificio para garantizar que cumpla con su aislamiento.