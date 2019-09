Quién es Greta Thunberg, la joven activista ambiental que tiene Asperger y fue burlada por Donald Trump

Este lunes un grupo de 16 chicos de varios países del mundo se presentó en la cumbre del clima de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar a cinco países por no tener políticas concretas frente al calentamiento global. Entre esos jóvenes, estaba Greta Thunberg, una reconocida activista sueca de 16 años que desde hace algún tiempo irrumpió en los medios para luchar y hacer visibles los problemas climáticos que enfrenta el mundo por culpa de la acción humana.

En un discurso emocionante, la chica que a los 12 años fue diagnosticada con Asperger, habló de como los gobiernos miran para otro ante esta problemática, y criticó que las autoridades dicen que hacen planes contra las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad no ejecutan ninguna medida que alivie la situación.

Tras sus emocionantes palabras, la adolescente fue aplaudidad por muchos, aunque otros también la criticaron en las redes sociales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Quién es Greta y qué hace

Thunberg llegó a la cumbre climática en Estados Unidos desde Reino Unido en un yate de carreras del hijo de la Carolina de Mónaco, Pierre Casiraghi, como parte de la estrategia de la joven de luchar contra el calentamiento global. Esta nave emite la menor cantidad posible de CO2 (dióxido de carbono), algo que los trenes y aviones, vehículos de larga distancian, arrojan permanentemente en grandes cantidades.

Acompañada de otros jóvenes, de entre 8 y 17 años, en la presentación este lunes la adolescente aseguró que existe un incumplimiento expreso de la Convención de Derechos del Niño, y denunció que Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía son los países que más contaminan en todo el mundo.

La denuncia es parte de un “protocolo opcional” desconocido de la convención, el cual permite desde 2014 que los niños presenten una queja ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, si estiman que sus derechos fueron denegados.

Por esto mismo, la adolescente sueca encabezó un discurso muy contundente en el que criticó duramente a los funcionarios políticos de todos los países. “Los estamos mirando. No tendría que estar aquí, tendría que estar en el colegio al otro lado del océano. Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los afortunados. La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?", preguntó.

"Por más de 30 años, la ciencia ha sido clarísima. ¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la política y las soluciones necesarias aún no están a la vista? Dicen que nos "escuchan" y que entienden la urgencia. Pero no importa cuán triste y enojada esté, no quiero creer eso. Porque si realmente entendieran la situación y de todas formas no actuaran, entonces serían malvados. Y eso me niego a creerlo", sostuvo.

Tras sus declaraciones, la líder de los movimientos estudiantiles que alertan sobre el cambio climático, fue bastante criticada en las redes sociales, y muchos la burlaron por tener Asperger. Entre otras cosas, la llamaron débil mental, perturbada, inestable, loca, violenta, obsesiva compulsiva y explotada por sus padres, ya que algunos sostiene que la joven hace su campaña no porque de verdad lo siente, sino porque sus papás la utilizan.

Thunberg fue diagnosticada a los 12 años con Asperger, y según ella mismo contó, durante mucho tiempo no podía relacionarse con sus compañeros ni llevar una vida normal, hasta que comenzó con su lucha y eso la transformó.

Aunque nunca antes había hablado del tema públicamente, en agosto de este año ella decidió contarle a todos sus seguidores que le habían diagnosticado con el síndrome de Asperger y muy lejos de mostrarse disminuida, describió su condición como un “superpoder” que le permite luchar contra el cambio climático con pasión.

"Tardé en hacer público mi diagnóstico no porque quisiera esconderme sino porque aún hay muchas personas ignorantes que todavía lo ven como una enfermedad, o algo negativo. Mi diagnóstico me ha limitado antes. Antes de empezar la huelga escolar no tenía energía, ni amigos y no hablaba con nadie. Me quedaba en casa sola, pero ahora ya encontré un sentido en un mundo que a veces parece superficial para tanta gente”, aseguró.

Las burlas no solo surgieron de usuarios de las redes sociales, sino que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reaccionó en ese tono al apasionado discurso de la activista ante la ONU . A última hora del lunes, el mandatario recurrió a Twitter para citar un mensaje en esta red sobre la rabia que mostró la joven. “Parece que es una niña muy feliz, entusiasmada por un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bonito verlo!”, twitteó de modo sarcástico.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

La adolescente apareció en los medios hace aproximadamente un año, cuando acaparó la atención de todos al acampar frente al parlamento sueco junto a un cartel escrito a mano que decía "huelga escolar por el clima".

Desde ese momento, Thunberg se convirtió en un ícono global y en la cara de la lucha joven contra la crisis climática. Incluso, ha participado con discursos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018, en el Foro Económico Mundial en enero de 2018, ante el Comité Económico y Social Europeo y recientemente ha sido invitada de honor en la Asamblea Nacional francesa.

Aunque su cara apareció en la escena pública hace poco, lo cierto es que la joven creció en un entorno familiarizado con los medios, debido a que su madre, Malena Ernman, es una conocida cantante de ópera sueca y su padre, Svante Thunberg, es actor y productor. Él también es mánager de su mujer y se encarga de gestionar la agenda de la joven.

Qué es el Síndrome de Asperger

Según la Asociación Asperger Argentina, este síndrome es una variación del desarrollo que acompaña a las personas durante toda la vida. Influye en la forma en que éstas dan sentido al mundo, procesan la información y se relacionan con los otros. Con anterioridad este síndrome fue incluido entre los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y en el presente se encuentra incorporado dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA).

"Entre sus características, teniendo mucho cuidado en no desatender que cada persona es única y particular, existen rasgos que pueden considerarse altamente positivos y otros en los que suelen presentar dificultades. Algunos aspectos distintivos son la memoria (en muchos casos verdaderamente prodigiosa), el apego al detalle (capturando datos inasibles para otros observadores), la facilidad para la matemática, la tecnología, el pensamiento lógico, la estructuración, la focalización en un interés dominante, la concentración y perseverancia en ese interés", explicaron.

En cuanto a los puntos débiles, tienen inconvenientes para percibir los aspectos no verbales del lenguaje, especialmente el lenguaje corporal y gestual, los códigos implícitos en la comunicación, la relación con el contexto, los cambios simultáneos y vertiginosos de las situaciones sociales, la tolerancia a la frustración, el aplazamiento y la espera.