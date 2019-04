Quién es Hugo Larrosa, el empresario argentino acusado de torturar y maltratar a trabajadores chilenos

Un informe televisivo reveló que el empresario argentino Hugo Larrosa torturaba a sus trabajadores en la fábrica ubicada en la comuna de chilena Colina. La denuncia realizada en 24 Horas, de la cadena TVN se centró en el maltrato que sufrió un empleado identificado como José, quien recibió golpes de puños, patadas, pellizcos y otros abusos frente a sus compañeros.

"En este caso con José fue siendo mucho más seguido. A todos nos pasaron cosas con el dueño. Cosas simples, subía uno la escalera, le agarraba el trasero. A otras personas le agarraba los genitales", contó un trabajador en el informe.

Larrosa mantenía una doble cara. Pero los empleados no lo denunciaban ni comentaban nada sobre las torturas. "Don Hugo cree que la cordialidad, sinceridad y honestidad que rodea a su equipo de trabajo, el cual es fundamental para crear los lazos de confianza", decía, y también se jactaba de llevar adelante una compañía con un buen clima laboral. "Creo que mis elementos diferenciadores son el nivel humanos que se maneja en la empresa, el clima laboral", había dicho en una entrevista. Pero, ese buen clima que intentaba sostener, no era real. BigBang se contactó con la empresa, que continúa en actividad pero no responde consultas. En el primer llamado, la recepcionista cortó el teléfono. Luego de insistir al menos cinco veces, de malos modos afirmó que allí estaban trabajando y que no hablarían al respecto.

La repercusión que generó el reportaje del programa 24 Horas "La Fábrica del Terror", donde se reflejaron los maltratos protagonizados por el empresario en contra de algunos de sus trabajadores, es enorme dentro de su empresa. Por el momento, nadie tiene claro qué decir ni cómo manejar el tema. Tampoco se sabe si Larrosa cuenta con algún tipo de defensor o responsable legal ni qué sucederá en la empresa en los próximos días.

El argentino denunciado cuenta con más de 30 años en la venta de aceite y huevos. Comenzó con una pequeña empresa en la que desde 1982 repartía los productos por las calles de Buenos Aires. Al tiempo se instaló en Chile, donde aumentó el caudal de productos al punto de abrir otras sedes en varios países de Latinoamérica. La firma cuenta con sucursales en Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay, bajo el nombre Alimentos Don Hugo S.A. A partir de la denuncia pública, la compañía está en el ojo del huracán.

"Creo que mis elementos diferenciadores son el nivel humano que se maneja en la empresa, el clima laboral", aseguró en una entrevista citada en el sitio.

El propio Larrosa enfatizaba en los últimos tiempos, que su objetivo era aumentar su expansión con serias intenciones de llegar a Italia y España. "Don Hugo cree que la cordialidad, sinceridad y honestidad que rodea a su equipo de trabajo, es fundamental para crear los lazos de confianza", finalizaba el texto de su sitio.

Como si no fuera suficiente la mentira, en sus redes sociales se mostraba como un hombre compañero con sus empleados, cercano y siempre predispuesto en aparecer sonriente en las fotos grupales. Al mismo tiempo, también se pudieron ver fotos familiares en su perfil de Facebook, donde mostraba sus juegos con los nietos y los encuentros familiares. Ahora, eliminó sus cuentas y no es claro su paradero. Algunos afirman que habría viajado hacia Buenos Aires, pero no está confirmada la información.