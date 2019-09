Quién fue el "soplón" despechado que reveló el romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo

Los coletazos del rumoreado romance -ahora al parecer ya roto- entre Marcelo Gallardo y Alina Moine continúan haciéndose sentir. Este miércoles, Jorge Rial reveló que al parecer existió un "soplón" que filtró la existencia de la relación a los medios provocando el enojo del DT, que pensó que la responsable había sido la periodista.

Así, el conductor de Intrusos explicó que fue un "ex jugador de Boca que hoy se dedica a otras actividades" quien estaba "despechado porque anduvo años detrás de la periodista sin importarle que ella tenía un romance con uno de sus compañeros".

"Cansado de que lo rebotaran, tiró el carpetazo e intentó destruir la torre que River construyo alrededor de Gallardo", concluyó Rial dando una obvia pista sobre el supuesto responsable de la filtración: nada más y nada menos que Diego Latorre.

"Nada de lo que dijeron es verdad", sentenció por su parte Alina Moine en diálogo con Ciudad.com, asegurando que conoce a Gallardo "a partir de lo laboral" y que su relación es de "aprecio y respeto".

"Soy perfil bajo. No me gusta hablar de mi vida personal y menos dar detalles. Juro que sufro que me pregunten de mi vida personal, elijo cuidarla mucho de lo externo", agregó la periodista.