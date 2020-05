Quién puede ser la protagonista femenina de la nueva saga de Piratas del Caribe

A fines del año pasado se anunció que Disney planeaba recomenzar la franquicia de Piratas del Caribe desde cero, con nuevas historias y personajes.

Y ahora, el periodista cinematográfico Daniel Richtman reveló que la protagonista esta vez podría ser una mujer, y la actriz que el estudio quiere como estrella es Karen Gillan.

Ampliamente conocida por los fans de la ciencia ficción gracias a su papel de Amy Pond en la serie Doctor Who, recientemente formó parte del universo Marvel encarnando a Nebula en Guardians of the Galaxy y mostró sus dotes para la aventura como Ruby Roundhouse en la nueva versión de Jumanji.

Según se confirmó, los guiones del filme estarán a cargo de Craig Mazin, el creador de la aclamada serie Chernobyl, y del co-guionista de las primeras cuatro películas de la saga, Ted Ellott.

¿Cuál será el personaje?

El rumor de la participación de Gillan llevó a los fans a teorizar que podría interpretar a Redd, un personaje presente en la atracción de Piratas del Caribe en Disneyland.

Aventurera y temeraria, Redd es una joven pirata al mando del capitán Barbossa que frecuentemente se lanza en asaltos y pillajes de pueblos costeros junto a sus compañeros.