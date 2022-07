Los políticos y periodistas que estigmatizaron a Soledad, la piquetera a la que editaron

Hace pocos días, el fragmento de una entrevista a una joven manifestante se viralizó en redes sociales. El recorte de la cobertura de la manifestación del jueves 14 en la Ciudad de Buenos Aires de TN duraba apenas 16 segundos. En el se podía ver y oír a Soledad Biotti, una manifestante, que afirmaba: “¿Qué quieren que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? El plan social. Nos quieren mandar a trabajar a la calle y eso no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando de esto”.

Durante el resto de la entrevista, que duró 7 minutos, Soledad le contó a Sandra Borghi de su vida, de la falta de trabajo, de la crianza de sus tres hijos, de las ollas populares en su barrio, de las razones por las que corta calles con su agrupación, de por qué no pudo terminar el secundario y de la búsqueda infructuosa de trabajo formal.

Pero los mercaderes de las fake news eligieron el recorte que mayor daño les provocaba a las organizaciones sociales. Una forma de poder estigmatizar a las marcha, a los piqueteros y a la pobreza. “Me expresé mal, dije que no era justo porque 20 mil pesos los gasto en insumos básicos”, le contó Soledad a BigBang a una entrevista hace pocas horas. Pero su equivocación ya no tiene vuelta atrás. Como tampoco el daño provocado por muchos periodistas y políticos en sus redes sociales y en medios de comunicación.

Un ejemplo es el de Roberto García Moritán, más conocido como el marido de Pampita. Este nuevo mediático es, según su cuenta de Twitter, economista con MG en finanzas (UCEMA, emprendedor gastronómico (dueño de restaurantes), fundador de la ONG Asociar y legislador porteño.

¿Qué hizo el diputado? Publicó el video recortado de Soledad en su cuenta con más de 44 mil seguidores y escribió: “El plan social NO ES UN TRABAJO. El daño que le han hecho los CEOs de la pobreza al país es incalculable. Reclutan pobres y los convencen de que la ayuda estatal es un salario a cambio de servirles”.

Al parecer entre tantas grabaciones de realities, no tuvo tiempo de ver la nota entera antes de estigmatizar a una mujer que vive en la pobreza con su familia. Y eso que, hace pocas semanas, el marido de Pampita se había metido en un piquete del Polo Obrero para sacarse fotos con las manifestantes. ¿Habrá sido todo para la tele?

En consonancia con su compañero de espacio político de derecha, Ricardo López Murphy, economista recordado por formar parte del gobierno de Fernando De La Rúa en 2001, escribió en Twitter: “Esta imagen resume lo que vemos en cada piquete: padres que no trabajan y obligan a sus hijos a faltar a la escuela, generaciones enteras convencidas de que el plan social es su única salida. Recuperar Argentina es volver a la cultura del trabajo que hizo grande esta Patria”. Al posteo le sumó la imagen de la hija menor de Soledad. Sin autorización por supuesto.

Otra figura del mundo de la política que compartió el recorte de la entrevista sin chequear la nota completa fue la ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal. “Injusto es que millones de argentinos trabajen de 8am a 5pm y no lleguen a fin de mes. Un plan social no es trabajo, aunque los que viven de administrar la pobreza pretendan convencernos de lo contrario”, escribió Vidal. Así como gobernó la provincia y perdió las elecciones por más de 20 puntos, también demuestra que no conoció jamás el territorio bonaerense y menos a sus habitantes.

Otra que castigó con dureza a la manifestante por el video viralizo fue Carolina Píparo. La diputada de la Libertad Avanza escribió en sus redes sociales: “Generaciones que creen que ‘piquetear’ es un trabajo y los ofende la idea de hacer algo productivo… Un plan social no es un derecho, no puede ser permanente y mucho menos llamarse ‘salario universal’. El asistencialismo esclaviza”. ¿Tendrá tiempo de ponerse a pensar en las familias que viven inmersas en la pobreza?

En cuanto al periodismo, Eduardo Feinmann nunca falla y a la hora de tragarse y viralizar noticias falsas es un experto. En su clásico tono, el conductor dijo en su ciclo radial: “Ir a piquetear, joderle la vida al que labura, al que paga los impuestos, eso para ellos es un laburo, los han engañado. Alguien tiene que decirlo. Por eso tenemos el gobierno que tenemos”.

Y siguió: “La gente en las redes sociales está indignada con esta mujer que representa lo que es esta gente en la calle y este monstruo que crearon, estos planes ‘VAGAR’. Son vagos, realmente. Entiendo las necesidades, entiendo todo. Pero pensar de esta manera es tremendo, es una argentina decadente que va cada día peor”.