Quiénes y por qué deben aplicarse la quinta dosis de la vacuna contra el coronavirus

Con prioridad para las personas mayores de 50 años y para todos los que integran los grupos de riesgos, comenzará a aplicarse la quinta dosis de la vacuna contra el covid-19 en Argentina. Así lo confirmó la Ministra de Salud, Carla Vizzotti tras una reunión en conjunto con todos los que integran el ministerio de salud.

Éste sábado se confirmó desde el Consejo Federal de Salud (Cofesa) la habilitación del tercer refuerzo, que como en las anteriores ocasiones, dependerá de las posibilidades de cada provincia la manera en la que lo resolverán. Podrán aplicársela quienes hayan recibido la segunda dosis hace 120 días o más.

"Vamos a avanzar con la aplicación del tercer refuerzo de la vacuna contra Covid-19 en todo el país. Es una decisión que tomamos en conjunto con ministras y ministros de salud de todas las provincias en el último Consejo Federal de Salud", confirmó Vizzotti a través de sus redes sociales. Además, la Ministra reveló que desde el ministerio cuentan con las vacunas necesarias para "avanzar con esa estrategia".

En comparación con otras enfermedades que están transitando, Vizzotti confirmó que el coronavirus no es estacional, y que debido al aumento de casos no solo en el invierno sino también en el verano es importante tener todas las dosis aplicadas para una mejor prevención. De hecho, con respecto a la importancia de prevenir y no dejar de vacunarse, la ministra comentó: "Es fundamental sostener la vacunación para mantener la situación epidemiológica que logramos. Si no te diste tu primer o segundo refuerzo, es el momento. Y también para completar esquemas y refuerzos de niños y niñas".

Doctora Leda Guzzi

“Lo de la quinta dosis para el covid es necesario ese refuerzo porque los anticuerpos tienden a caer con el tiempo. De hecho está documentado que a partir del tercer/cuarto mes los anticuerpos bajan muchísimo, y estos anticuerpos neutralizantes son los que disminuyen la probabilidad de enfermarse o de infectarnos. Por otra parte existe la inmunidad celular, que es una inmunidad de memoria, una inmunidad más robusta que probablemente esté presente y que continúe pero creo que este recuerdo con esta dosis vacunal va a incrementar tanto los anticuerpos como la inmunidad celular y de esa forma va a reforzar toda la inmunidad. Va a disminuir la probabilidad de enfermarse gravemente y de morir. Es por eso que este refuerzo es especialmente importante para las personas de riesgo, para las personas mayores de 50 años”, informó la médica infectóloga Leda Guzzi.

En los últimos siete días se registraron 1329 nuevos casos y 12 muertes por coronavirus en el país. Estos datos indicaron que hasta ahora, es el nivel más bajo de contagios desde que comenzó la primera ola dela enfermedad. La propagación del virus bajó en un 36% desde el informe anterior, y con respecto al número de muertes, aumentaron un 33%, ya que en el anterior comunicado habían sido solamente nueve los fallecidos.

La mayor parte de los contagios se efectúan en la provincia de Buenos Aires, y casi un tercio del porcentaje total, pertenece allí. Actualmente hay 246 personas internadas en la unidad de terapia intensiva y la ocupación de camas, en la que entra cualquier patología es del 40,8%. De acuerdo con el informe que hizo el medio Worldometers, Argentina se encuentra en el puesto 15 y 14 con respecto a los países más afectados por ésta enfermedad con un número de 129.991 muertes.

Entrevista a Leda Guzzi - Infectóloga

- ¿El coronavirus afectó nuestro sistema inmunológico?

-Respecto a si el coronavirus afectó el sistema inmunológico de las personas, está bajo investigación y hay algunas hipótesis de que genera un cierto grado de latencia en el organismo generando cada tanto alguna cierta reactivación que produce o que se asocia a una disminución de las defensa. Parecido a los virus de la familia herpes. Igual, esto es una hipótesis y no está demostrado científicamente.

-¿Por qué hay un nuevo brote de una gripe por todo el país que es tan fuerte?

-El virus de la gripe tuvo un comportamiento inusual este año con un primer pico en el verano que tiene que ver con un rebote después de los confinamientos en donde hubo una mayor globalización de viajeros, tanto en nuestro país como de entrada, y esto pudo haber favorecido a una introducción temprana del virus en nuestro territorio. Después de eso durante el invierno se mantuvo con niveles bajos de circulación, con una pequeña ola de Covid, que no tuvo gran impacto en el sistema sanitario, y ahora coincidiendo con un descenso del Covid, el virus de la influenza tiene un incremento sostenido desde el inicio de septiembre, que es inusual ya típico y que por ahora no tiene una clara explicación. Una de las razones que se atribuyen es la deuda inmunológica. Es decir que durante un año o dos hubo medidas a gran escala que se aplicaron para el control de la pandemia, el uso del barbijo, los confinamientos, etcétera. Eso tuvo un impacto en términos de una menor exposición a virus respiratorios y se suma a una caída de la tasa de vacunación en todas las vacunas. De todas formas, esto no explica porque el invierno estuvo tranquilo y llego en la primavera.

-¿Se recomienda hacer algún chequeo en especial post covid? ¿Hay secuelas post covid a las que es importante estar atentos?

-Respecto al post covid, las personas que manifiestan síntomas persistentes después de las cuatro semanas es necesario que hagan su consulta con los médicos clínicos que pueden definir que estudios se deben realizar. Hay algunos pacientes que necesitan estudios neurológicos, otros respiratorios, otros estudios cardiológicos, depende del caso, de los síntomas y si, el virus puede persistir generando inflamación o fenómenos de autoinmunidad. Por suerte esto no es universal, pero depende de las series, pero hay entre un 10 y un 30 por ciento de pacientes que tienen síntomas persistentes. Así que esto impacta a la salud pública mundial.

-¿Cómo se puede evitar contagiar una gripe común o al menos cómo se puede hacer para estar prevenido y que el cuadro no sea tan fuerte?

-Las formas de prevención para la gripe son iguales que todas. El auto aislamiento es la primera para evitar contagiar. Ventilar los ambientes, y lavarse las manos. El pilar de la prevención sobre todo de las formas graves, es la vacunación, que en nuestro país está orientada a grupos de riesgo, esto es menores de dos años, mayores de 65 años, personas gestantes y de cualquier edad con enfermedades de base. Estas personas deben vacunarse para disminuir sus chances de enfermar gravemente y de morir.