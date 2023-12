Quieren dejar en la calle a una fundación que ayuda a chicos con capacidades diferentes por un negocio municipal

El Centro Educativo Terapéutico FEDARTE se encuentra en Ingeniero Maschwitz, en un terreno que fue donado por la Municipalidad desde el año 2017, con el objetivo de brindar un espacio para atender niños y jóvenes con capacidades diferentes, a través de la educación artística terapéutica, para que los alumnos puedan desarrollar y acrecentar las capacidades que les permitan socializar e integrarse mejor a la sociedad.

La Fundación, trabaja ininterrumpidamente para intentar acreditar el derecho a la propiedad; sin embargo, el municipio de Escobar y su intendente, Ariel Sujarchuck intentan detener el avance de los papeles de inscripción con el objetivo de tomar esas tierras en beneficio propio.

Ariel Sujarchuck

Así lo explicó Marcelo Cattaneo en comunicación con BigBang, quien explicó que los terrenos fueron donados y se presentaron todos los papeles correspondientes para justificar la actividad solidaria. "Uso precario y gratuito del inmueble sí perteneciente al Estado ubicado en la zona de Maschwitz", leyó en el documento entregado aquella vez en 2018 por el Estado.

"Nos mandaron la semana pasada una carta que dice que se retira el permiso sin ningún tipo de motivo y que se lo dan al Municipio. Obviamente que el intendente ya está hace rato en litigio con nosotros porque no nos quiere dar el predio y cuando nos quiso dar el predio, Bienestar Social que es el que otorga en conjunto con los Bienes del Estado, nos habían pedido -en el 2018- un cartel que indique que fue donado. Nosotros cumplimos, pero vino el Municipio con una topadora y lo tiró delante de nuestros ojos", recordó Marcelo, quien llamó a la Policía para denunciar el hecho, quienes le pidieron al Municipio retirarse, ya que los papeles estaban en orden.

Sin embargo, esta lucha que data de 2018 fue interrumpida por la pandemia y ahora, con el cambio de Gobierno, se volvió a pedir el desalojo del predio sin ningún tipo de explicación, más allá del negocio inmobiliario comúnmente involucrado en este tipo de casos.

"Ahora vamos a empezar a ir a reclamar porque volvemos a hablar con la abogada que manejaba el asunto del Municipio con (Carlos) Beto Ramil, que nos dijo que el asunto, en verdad, era manejado por la gente de Ecología que se oponían al avance del proyecto por la tala de árboles. Ella nos dijo que había que charlar con el director para podernos entregar la llave y alargó la situación... hasta que me enteré que el director de Ecología era el marido de la abogada. Nos mintieron asquerosamente", se lamentó Marcelo.

"Ellos siempre quisieron estos terrenos porque es el casco de la estancia de Maschwitz, pero solamente se puede usar para uso terapéutico o educativo, no se puede usar para otra cosa", explicó, al tiempo que recordó que los papeles tardaron en salir y que incluso la gestión de Desarrollo Social intentó "perderlos" para dar por cancelado el acuerdo del predio donado. Además, insistió en que la resolución de la donación de los terrenos para FEDARTE se encuentra publicada en el Boletín Oficial y que justifica su validación.

Ante esta resolución, el intendente Sujarchuck comenzó a ejercer presión para dilatar el otorgamiento del espacio definitivo para la fundación a través de esta nueva notificación. "La resolución no tiene ninguna intervención judicial todavía, mandaron un papel firmado por Mariela Fabbro, de la Dirección de la Atención al Ciudadano y Gestión Documental. No solamente nos sacan el terreno a nosotros sino que también se los sacan a Minoridad y Familia, que ya no les corresponde más", detalló Marcelo Cataneo.

"Sujarchuk es astuto. El toma los predios antes de que el Estado se los dé, al igual que a nosotros, que nos lo cedieron provisoriamente, pero siguen siendo terrenos del Estado. Como él sabe de esta cláusula, la usó para poner la facultad, la escuela de policías y otras cosas que tengan que ver con lo educativo. De hecho, me llamó para avisarme que 'nunca iba a tener el predio' e incluso intentó proponerme un arreglo para que vayamos a otros terrenos", explicó, no sin antes insistir en que este conflicto afecta enormemente a los chicos que asisten todos los días a la fundación.

La Fundación ayuda a los chicos y jóvenes con capacidades diferentes

"Ellos y sus familias son los primeros afectados, porque son los que van a hacer actividades a FEDARTE, porque ellos necesitan ir caminando al pueblo por ejemplo y tener cierta independencia. Eso es lo que queremos desde la fundación", se lamentó.

El escrito dirigido a FEDARTE indica la apelación a treinta días para intentar evitar dejar sin efecto el artículo 2 de la resolución publicada el 19 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial, donde queda constancia del otorgamiento de las tierras con fines terapéuticos y educativos, tal como establece la ley.