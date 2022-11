"Quiero estar cerca": la carta del papa Francisco por la muerte de Hebe de Bonafini

Por la muerte de Hebe de Bonafini, el papa Francisco le envió una carta a la Asociación Madres de Plaza de Mayo donde expresó sus condolencias por la que fue la presidenta de esa entidad. "Quiero estar cerca de ustedes y de todas las personas que lloran su partida", comienza el escrito que tiene fecha del domingo 20 de noviembre y que fue difundido el lunes por la organización. Además, expresa que "en esta, su última marcha" acompaña "con la oración, pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado" y “las conforte y acompañe para seguir siendo las Madres de la Memoria".

El Sumo Pontífice escribió que recuerda su encuentro en el Vaticano y de la “pasión que me transmitía por querer darle voz a quiénes no la tenían". Y continuó: "Su valentía y su coraje, en momentos donde imperaba el silencio, impulsó y después mantuvo viva la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia. Una búsqueda que la llevó a marchar para que el olvido no se apoderase de las calles y de la historia y, el compromiso con el otro, fuera la mejor palabra y antídoto contra las atrocidades que se padecieron".

En la misiva comparte también que ella supo “transformar su vida”, como lo hicieron las otras madres “marcadas por el dolor de sus hijos e hijas desaparecidos, en una búsqueda incansable por la defensa de los derechos de los más marginados e invisibilizados".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La relación entre el papa Francisco y Hebe de Bonafini no fue de las mejores, de ambas partes hubieron conflictos por críticas de la ex presidenta de la organización o por entorpecer un acto de parte del Sumo Pontífice. No obstante, en noviembre de 2016, desde que se reunieron por primera vez en el Vaticano, supieron tener una “relación activa” y de “diálogo fluido”.

Madres de Plaza de Mayo convocó a una movilización para despedir a Hebe de Bonafini

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo convocó para el próximo jueves 24 de noviembre a las 15:30 en la Plaza de Mayo a una movilización para despedir a su titular, quien falleció el domingo en el Hospital Italiano de La Plaza. La marcha fue difundida a través de las redes oficiales del organismo y será la número 2.328 de la historia, en el mismo espacio en el Bonafini se manifestó para exigir la aparición de los desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina.

La publicación está acompañada de un video en el que la dirigente de derechos humanos pedía por una “fiesta en la Plaza” el día de su muerte.

El Gobierno negó haber pedido que la Selección use brazalete de luto por la muerte de Hebe de Bonafini

En horas de la noche del domingo se esparcieron rumores de que el Gobierno nacional le habría pedido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que la Selección Argentina utilice un brazalete de luto en memoria de Hebe de Bonafini, en su primer partido del Mundial Qatar 2022 frente a Arabia Saudita.

Desde el Gobierno desmintieron enfáticamente las versiones de este supuesto pedido. No hubo tampoco un solo dirigente que secundara o respaldara esta supuesta versión de la que varios medios se hicieron eco. Por su parte, Claudio “Chiqui" Tapia, segundó esta mentira. “Es falso. El Gobierno no habló con nadie ni pidió nada", dijo.

Lo que sí es cierto es que en Argentina se decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento de la dirigente de los derechos humanos por parte del jefe de Estado, Alberto Fernández.