"Quiero que encuentre una familia": la mujer que rescató al bebé abandonado en una bolsa

Cuenta la historia bíblica que el profeta Moisés fue encontrado flotando sobre el Río Nilo en un moisés, y que de ahí fue recuperado por la familia del faraón egipcio, quien lo crió como propio hasta que se encargó de liberar al pueblo judío y realizar el famoso éxodo.

Si bien no todas las historias en donde hay un bebé abandonado terminan bien, que el origen de toda la creencia del judaísmo y cristianismo comience con un evento como este, tiene un punto de comparación positivo cuando sí lo hacen.

El sábado a la tarde, cerca de la Feria Olimpo de Lomas de Zamora, en la iglesia de la esquina de la calle Cabo Cáceres al 1000, una madre le salvó la vida a un bebé de 10 días, que estaba envuelto en una bolsa y tirado en la calle, con un mensaje escrito a puño y letra.

"Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor", escribió una supuesta persona desconocida en el mensaje.

La señora que lo encontró fue quien se encargó de llevarlo al hospital Gandulfo, donde quedó en el área de Neonatología, no sin antes aprovechar su condición de lactante, para darle el pecho en lo de una amiga, y evitar que la criatura se deshidratara.

"Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora que estaba en el lugar me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté", relató inicialmente a Crónica la joven identificada como Belén Gutiérrez.

"Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar. Apenas lo tuve en brazos, su llanto cesó. Comencé a pedir ayuda. Le decía a la gente que llame a la policía, que era un bebé en serio, que estaba vivo", precisó. Y luego aclaró que fue a lo de su amiga Antonella para poder alimentarlo y abrigarlo bien.

Internado y fuera de peligro

Jesús se encuentra fuera de peligro, según indicó el personal médico que lo atiende. aunque continúa en el área de recién nacidos porque nadie se acercó a reclamarlo.

A su vez, desde el nosocomio desmintieron su edad, ya que por su tamaño, situación de crecimiento, y por el hecho de que ya se le cayó el cordón umbilical, estiman que ronda los 10 días, y no los dos como se planteó en la carta.

La Policía Bonaerense, por su parte, investiga las cercanías de donde se encontró a la criatura, con el fin de dar con el paradero de sus padres o las personas que lo abandonaron.

"Fue lo que me salió"

BigBang habló con Belén Gutiérrez y Antonella Sambrán, la madre y su amiga que se encargaron de salvarle la vida a Jesús, quienes este mediodía estaban yendo a llevar las donaciones que consiguieron para el pequeño al hospital Gandulfo.

"Fue lo que me salió", explicó Belén, quien contó que quedó "impactada, con mucho miedo, asustada, triste, con bronca a la vez", y que en el momento reaccionó rápido "por el instinto de madre".

Gutiérrez detalló que estuvo con el bebé hasta que "vino la Policía lo agarró una mujer y lo llevaron en la ambulancia". Antonella, por su parte, precisó que el Dr. Fernando Alberto Guerrero, director del Gandulfo, les dijo que iban a poder ver al bebé un rato, aun no siendo familiares.

La pregunta inevitable para Belén fue si, luego de haberlo amamantado, sintió el deseo de adoptarlo: "Yo como madre me gustaría adoptarlo, pero tienen la prioridad esas parejas que no pueden y quieren tener".

"Yo quiero que encuentre una familia que lo merezca y que le dé amor, que es lo que más necesita", declaró Belén, volviendo a demostrar que el gesto que tuvo el sábado no fue casualidad.