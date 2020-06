Quique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal, confirmó que tiene COVID-19: "Estoy bien y asintomático"

El periodista Enrique "Quique" Sacco confirmó que tiene COVID-19, luego de que su pareja, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, diera positivo hace apenas unos pocos días.

En su programa de Radio del Plata, De lado a lado, Sacco comentó que se hizo el hisopado, y se había enterado recién que también estaba contagiado.

"Quería comunicarles esta noticia, darles gracias por los mensajes de apoyo, también a los medios comunicación. Me seguiré ocupando del seguimiento médico, y lo conveniente en estos tiempos va a ser el aislamiento y con el reposo correspondiente. Nadie está exento, me tocó a mí", contó el periodista, quien además al inicio del programa, de manera telefónica, le avisó a los oyentes que no estará al aire hasta que no esté recuperado.

"Estoy bien, asintomático, sin fiebre, estaré en casa, este aislamiento exige estar tranquilo y mantenerse con mucho descanso, no he tenido ningún síntoma, pero hay que cuidarse y así lo haré", aseguró.

