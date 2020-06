Quirós bancó a los runners: "No hay ningún elemento que asocie la actividad física con el aumento de casos"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós relativizó las declaraciones de Alberto Fernández sobre los runners. El Presidente había contado incluso que llamó a Horacio Rodríguez Larreta para manifestarle su preocupación. "El presidente está muy ocupado y preocupado por lo que esta pasando, el mensaje que da a la sociedad es que todos debemos cuidarnos y ser responsables para cuidarnos", expresó, en tono conciliador. Sin embargo, luego opinó sobre la polémica desatada ante la multitud que saliera a correr por los bosques de Palermo. "No hay un elemento que asocie la actividad física al aire libre con el aumento de casos, tiene más que ver con las interpretaciones de cada persona", subrayó.

La ciudad de Buenos Aires reportó 704 nuevos casos de coronavirus y 17.029 acumulados desde que comenzó la pandemia,. Según el reporte difundido esta mañana por el gobierno porteño, se registraron 17 nuevas muertes, cuatro de ellas en los barrios populares.

"Tenemos suficiente infraestructura y capacidad para atender las necesidades de la gente si se mantiene el índice de contagiosidad actual, que es de 1,1", dijo el ministro de Salud porteño Fernán Quirós. "Teníamos 300 camas en el sector publico, e instalamos 100 más, que tienen respiradores que nos envió el ministerio de Salud de Nación, así que reportamos 400 camas de terapia y hasta anoche teníamos ocupadas 149, de las cuales 128 están usando respiradores".

Más allá del aumento en el número de casos, Quirós llamó a interpretarlos de manera prudente. "Con los datos de ayer hay que tener precaución, tenemos que analizarlos. Estamos teniendo entre 550 y 600 casos diarios desde la semana pasada y si miramos la serie histórica, el martes tuvimos 100 menos de lo que veníamos teniendo; o sea un día tuvimos 100 menos y otro (por ayer) 100 mas". El funcionario explicó que hubo una demora no habitual en algunos resultados de PCR (que diagnostican la Covid-19),de modo que quiere investigar "si fue un aumento o si fue que nos pusimos al día con los testeos".



"No puedo garantizar si están aumentando los casos, tenemos una relativa estabilidad de casos con un leve ascenso pero el R (índice de contagiosidad, es decir a cuántas personas infecta un enfermo con Covid-19) se mantiene en 1,1".



"El tiempo de duplicación de casos en la Ciudad es de 18 días, estamos en la estructura categórica de fase 3, entre 15 y 25 días, por eso a la ciudadanía hay que hablarle con datos trasparentes y creíbles para que cada uno pueda ver lo que sucede. Eso no significa que estemos tranquilos: mientras el R esté arriba de uno, lo peor esta por venir, y lo que debemos hacer es bajar ese R debajo de 1, hace falta un esfuerzo suplementario".



Fmente, Quirós se refirió a la situación de los pacientes graves y dijo que "esta enfermedad tiene un proceso muy doloroso, porque se tienen que aislar mucho de sus familias, sobre todo los que están internados en terapia. Ademas del dolor físico tienen poca contención afectiva, por eso hemos organizado los grupos paliativos en la Ciudad en varios hospitales públicos, con normas de protocolo para acercar a las familias a los enfermos. Ayer vi como funciona en el hospital Tornú, y creo que ese el camino que debemos tomar"