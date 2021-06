Quirós confirmó el rechazo que recibió la Ciudad por las vacunas y Massa convoca a los laboratorios: las 7 noticias del día

Lourdes Sanchéz y el Chato Prada renunciaron a La Academia

Después de varios años de insistencia, Marcelo Tinelli se dio el gusto de ver al Chato Prada y Lourdes Sánchez juntos en la pista de su programa, aunque tuvieron un debut muy flojo porque ensayaron muy pocas horas, ya que fue la última pareja en confirmarse para La Academia (eltrece).

Sin embargo, a pesar de que lograron superar este primer desafío, ya no regresarán al ciclo como participantes.

La bailarina explicó que tienen varias dificultades a la hora de coincidir con los horarios. “Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir. Por eso en el ritmo ‘Imitación’ ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela no saldrán a la pista”, expresó en el ciclo La previa de La Academia.

El lugar que dejaron vacante será ocupado por el primer eliminado del certamen. Se trata de Cuchi Parisi, el líder de Los Auténticos Decadentes. “Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene (Valentín, el hijo que tienen en común) tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”, concluyó Sánchez.

Todo esto sucedió horas después de que se conocieron los chats de un fuerte encuentro entre ella y otra de las participantes del certamen, Mar Tarrés, con quien se cruzó fuerte en el grupo de WhatsApp de La Academia.

Todo empezó cuando Rocío Marengo puso las notas que tenía cada pareja a lo que Tarrés escribió en tono irónico: “Choreo de Mar, quejarse da sus frutos...”. Y luego le dedicó un fuerte mensaje a Lourdes: “Ensayar y estar mil horas para esto, haber dejado mis amigos, mi casa, mi familia y toda mi actividad en Córdoba y dejar de lado mi trabajo a diario para poder ensayar todos los días también da frutos”.

En ese momento Sanchéz respondió: “Lo sé perfectamente. Hace 12 años que estoy lejos de mi familia”. Mar no se quedó callada y le respondió: “Es obvio que nunca voy a bailar ni ser como vos, pero dentro de mi limitación, trato de dar lo mejor”. Lourdes le dio un consejo y le dijo que no le parecía justo criticar el laburo de la producción: “Relajate, Mar. Acá el que se enoja, pierde. Si no te pudieron hacer la máscara, habrán tenido sus motivos pero matarlos no da”.