Quirós habló de la próxima ola de Covid: "La pandemia no terminó, los casos están aumentando"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, ante un nuevo aumento de casos de Covid-19 (54% fue esta última semana, con un promedio de 2.500 contagios por día), aclaró que la pandemia no terminó y afirmó que mutó a un proceso marcado por una sola ola, a diferencia de las tres etapas típicas en las que inicialmente se detectaban los casos, luego se daban las internaciones y en una tercera parte, las muertes.

“Venimos de una pandemia que se caracterizaba por tener tres olas, la primera ola en la que subían los casos, una semana después la segunda ola donde subían las internaciones y, 7 a 15 días después, la tercera ola con los pacientes que fallecían. Esa pandemia de tres olas ya no la vamos a volver a ver de esa manera”, dijo Quirós.

Y explicó: “La pandemia no terminó, estamos en una transición que quizás lleve una parte importante de este año”, y estimó que la situación epidemiológica va camino a una pandemia de una ola, con aumento de contagios pero sin generar una suba de internaciones o víctimas fatales.

El ministro aseveró con respecto al aumento de los casos de estas últimas semanas: “Los casos están aumentando y probablemente este sea el inicio de una nueva ola de casos, pero definitivamente no se va a tratar del esquema al que veníamos acostumbrados ya que la enorme mayoría de los casos van a ser leves".

En coincidencia con Quirós, Gabriela Piovano, médica infectológa del Hospital Muñiz, en diálogo con BigBang, aseguró: "Durante la época de frío, la gente se reúne adentro, ese es el problema, pero este virus brotó en primavera y verano también, entonces el contagio tiene que ver con la cercanía entre la gente. En cada ola, se va a morir aquel que es suceptible, y en la próxima esa persona no se va a morir, y por eso cada vez vas a tener menos personas graves y fallecidos. Sin embargo, aclaró pero "siempre en la medida que no surja una variante que pueda ocasionar enfermedad en personas que antes no lo hubiera hecho".

Además, por su parte el titular de la cartera de Salud porteña expresó: "En este año vamos a salir de esta zona de transición a una circulación de virus más". También, el funcionario que responde a Horacio Rodríguez Larreta insistió con la aplicación de las vacunas para combatir el virus y confirmó que las primeras dosis aplicadas han ido perdiendo efectividad.

"Probablemente este sea el inicio de una nueva ola de casos leves por dos motivos: el grado de vacunación y la inmunidad híbrida, es decir, el haber estado vacunado y haber transitado la enfermedad", dijo el ministro, al tiempo que aseveró que para el último trimestre de 2022, la pandemia dejará de considerarse como tal y pasará a ser una mera circulación de un virus.