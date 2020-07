Quirós reveló que en la Ciudad pudo haber 380.000 casos de Covid-19: por qué hoy hay que consultar al menor síntoma

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, estimó este lunes que un 12% de la población de la ciudad de Buenos Aires ya tuvo coronavirus, lo que significa que en total 380.000 personas pudieron haber estado enfermas sin saberlo.

"Por cada persona que da positiva a una PCR, en promedio hay 10 personas más que se han enfermado, que tienen anticuerpos, defensas para la enfermedad", explicó Quirós en la conferencia de prensa que ofreció esta mañana para brindar detalles de la actual situación epidemiológica en relación a la pandemia de coronavirus.

En este contexto, el ministro dijo que los análisis que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires indican que de los 38.000 pacientes que son positivos ya confirmados, cada uno contagió a otros 10, lo que podría significar que unas 380.000 personas ya han tenido la enfermedad.

En este sentido, aclaró que la enorme mayoría de ellos fueron "asintomáticos", o que pudieron presentar algún pequeño síntoma que no notaron o no valoraron como para hacer una consulta médica.

Ante las preguntas de los medios, Quirós señaló que "la mayoría de las grandes capitales del mundo han logrado desandar la curva con valores de entre el 10 y 20% de seropositivización o, en todo caso, han completado una primera curva en ese valor", y dado que la cantidad de personas que atravesaron la enfermedad en la Ciudad "al día de hoy es del 12%", a la curva de contagios le queda todavía andar y desandar en el marco de una "evidente estabilización de casos".

De este modo, Quirós recordó que el 83,4% de los positivos confirmados tiene entre 0 y 59 años, mientras que el 82% de los fallecidos tiene más de 60, con un promedio de edad de 75,6 años, en tanto que la letalidad (porcentaje de fallecidos sobre casos) aumenta cinco puntos cada década.

Los asintomáticos del COVID-19

Respecto a los 380.000 contagios que pudo haber en la Ciudad desde la llegada del coronavirus a nuestro país, el infectólogo Javier Farina explicó a BigBang que es muy probable que la mayoría de esas personas no hayan manifestado síntomas o que solo hayan tenido algunos muy leves, porque de hecho "la incidencia de cuadros leves o asintomáticos de coronavirus es superior al 90%".

"En España al 11 de mayo se hizo un estudio de anticuerpos y se identifico al 5% de la población con coronavirus. En ese momento, extrapolando a toda su población, deberían tener 2.350.000 casos. Y en realidad habían diagnosticado a 230.000 aproximadamente. O sea que hay 10 veces más casos de los que diagnosticamos", ejemplificó.

No se sabe aún si los asintomáticos contagian.

Por eso mismo, dijo que es muy importante que la gente sepa que en época de pandemia, cualquier síntoma, por más chico que sea, puede ser Covid-19, ya que la mayoría de los pacientes que creen no tener la enfermedad presentan tos seca o dolor de garganta durante unos pocos días.

Debido a esto, como muchos pueden llegar a pensar que por una tos o un dolor pasajero no es necesario ir al médico (justamente para no contagiarse), el infectólogo resaltó que en este contexto sí deben consultar, porque esto puede evitar que transmitan la enfermedad.

"Se puede consultar por teléfono, o al menos el paciente tiene que aislarse. Nosotros pedimos al que nos consulta por tos seca que se quede en casa y lo reevaluamos a las 24-48hs a ver cómo sigue y a ver si amerita hisoparse", explicó.

Los que presentan pocos síntomas contagian y no saben que tienen la enfermedad.

Además, comentó que los asintomáticos leves son el principal eje de la diseminación de la enfermedad, ya que pocas veces se hacen ver.

Respecto a si contagian o no, sostuvo que "hay poca evidencia para decir a ciencia cierta que los asintomáticos (o sea quien curse totalmente asintomático la infección) contagian", y que incluso hay evidencia a favor de que no transmitan el virus, aunque no se puede ser concluyente respecto a eso.

De igual manera, destacó que "el presintomático durante las primeras 24-48hs antes de iniciar síntomas sí contagia", lo que también resulta muy peligroso porque la persona está enferma y no lo sabe.