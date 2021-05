Quirós, sobre las medidas: “En este momento la estrategia de Nación parece apropiada; en otros momentos, no”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó en las últimas horas el motivo por el cual, a diferencia de las veces anteriores, si acompañaron las medidas que comunicó el presidente Alberto Fernández este jueves.

“En este momento la estrategia de Nación parece apropiada; en otros momentos, no”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.

Quirós dijo que las nuevas restricciones son correctas.

Quirós indicó que hasta el día de hoy se han confirmado 386.389 casos, "de los cuales se han recuperado 335.287 personas, han fallecido 9.096, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2,35%”

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El ministro detalló también que ya se han "testeado a 2.424.861 personas, el 60,2% de ellas residen en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una tasa de positividad del 25,3% y alcanzamos una tasa de test cada 100.000 habitantes de 47.139”.

En cuanto a la campaña de vacunación, Quirós señaló que “hasta el día de hoy recibimos 991.462 vacunas, de las cuales ya aplicamos 989.446, el 99,8%. El 25,7% de la población ya tiene al menos una dosis, y hemos alcanzado a vacunar al 63,37% con al menos una dosis a los grupos de riesgo. Y cuando uno evalúa el esquema completo, el 7,32% de los porteños ya tiene la segunda dosis y el 18,2% de los grupos de riesgo”.

“En términos de los trabajadores de la salud, hemos aplicado al menos una dosis en 193.293 personas y 143.843 de ellas ya recibieron la segunda dosis. En términos de mayores de edad, les hemos aplicado la primera dosis a 563.393 personas, de las cuales 60.858 han recibido la segunda dosis”, agregó.

Sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández para los próximos días, Quirós aclaró que en la Ciudad no van a suspender tres días de clases, sino que decidieron reconstruir el programa escolar agregando tres días sobre el final de diciembre, "moviendo el calendario tres días para adelante, porque cada día cuenta”.

Por esto mismo, sostuvo que ahora le parece bien la estrategia de Nación en cuanto al coronavirus, pero que en otros momentos no fue correcta.

Las nuevas medidas anunciadas rigen desde el sábado.

“Nos tenemos que cuidar para bajar la tasa de contagiosidad y porque tenemos 15 días por delante de intensa vacunación, así que la combinación de un cambio epidemiológico en la ciudad y a nivel nacional, y un espacio de vacunación intensivo creemos que es el motivo por el cual necesitamos hacer el esfuerzo”, indicó.

“Los nueve días son para generar un corte en la transmisión. Al día de hoy hay una cantidad de ciudadanos porteños que están incubando la enfermedad, que dura de 5 a 7 días. A ese grupo vamos a buscar cortarle la cadena de transmisión, los que hoy ya están enfermos ya están identificados. Ese es el objetivo de estos cierres cortos y estrictos”, explicó.

Hacia el final, Quirós evitó entrar en polémicas al ser consultado sobre si hubo un mensaje encubierto del presidente a Horacio Rodríguez Larreta durante su anuncio por cadena nacional. “No me siento aludido, no hay espacio para que las personas nos pongamos adelante, hay demasiado dolor como para poner nuestro ego por delante, en todo caso escucho y reflexiono sobre lo que me cuentan y lo comunico a la gente”, dijo para cerrar.