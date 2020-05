Radiohead, Cirque du Soleil y un bar en tu casa: la agendita para el fin de semana

En su cuenta de YouTube, Radiohead puso a disposición completo en calidad HD el primer show que ofreció en Argentina, con el Club Ciudad de Buenos Aires como escenario, en marzo del 2009.

Hasta ahora, el único video oficial disponible de aquel show era el de la canción How to Disappear Completely, que dedicaron a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

LITERATURA

El domingo entre las 17.30 y las 18.30 se llevará a cabo una nueva edición argentina del ciclo de lectura y recitado Poesía en tu Sofá, versión local de la iniciativa española lanzada por la poeta Elvira Sastre.

Las transmisiones se realizan a través de las cuentas de Instagram de los artistas participantes. Esta vez serán -en orden de aparición desde las 17.30- Mercedes Romero Russo (@merconfiltro), Hernán Casciari (@casciari), Mariano Quirós (@correquiros), Lurian Batista (@lurian_mbatista), Santiago Llach (@santiago.llach), Tomás Rosner (@los_fatales), Flavia Calise (@flaviacalise), Guillermo Parodi (@guillermo.parodi), Lala Pasquinelli (@lalapasquinelli), Gerardo Montoya (@elgympoetico), Patricia Cuaranta (@patriciacuaranta) y Gonzalo Heredia(@gonzaloezequielheredia).

SHOW

Este viernes desde las 16, a través de su web, el Cirque Du Soleil estrenará el especial One Night for One Drop, una velada solidaria en la que celebridades y artistas de la compañía se unen en un espectáculo a beneficio de la fundación One Drop.

En la web, además, todos los viernes a la misma hora podrán verse nuevos especiales. También están disponibles los emitidos anteriormente.

TEATRO

La obra teatral Las Amargas Lágrimas de Petra von Kant, en una puesta dirigida por Leonor Manso y protagonizada por Muriel Santa Ana y Belén Blanco, puede verse completa online en la página de Facebook del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Escrita por el alemán Rainer Werner Fassbinder, la obra se basa en la conflictiva relación entre una diseñadora de modas, su asistente, y la mujer de la que se enamora.

GASTRONOMÍA

Con opciones que van desde platitos para picar (como croquetas de humita o empanadas fritas de cerdo estofado) a principales (son muy recomendables los ñoquis dorados con crema, salmón y eneldo) y postres, el gastrobar Faraday tiene una excelente carta disponible para delivery y take away. Para tomar, hay cócteles embotellados, incluyendo los tradicionales Negroni o Margarita, o creaciones propias como La Popis con vodka, chardonnay, maracuyá, naranja y limón. Los pedidos se hacen a través de WhatsApp al 1162627979.

Y si la noche da más para un buen vino, vale la pena probar una novedad: Fuego Blanco Valle del Silex Flintstone Malbec 2016, fresco, frutado y con taninos suaves, ideal para acompañar quesos o platos de cuchara. Puede adquirirse en la tienda online de Bodega Los Toneles.