Rastrean al hombre que amenazó a Messi en Rosario: las pistas por los guantes y la máscara que usó en el ataque

14 disparos a un supermercado de la familia perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, una amenaza a Lionel Messi, una denuncia al intendente de Rosario por “narco” y dos personas que no lograron ser identificadas. El ataque que alertó íntegramente a toda la familia Messi ocurrió en la madrugada del miércoles y aún el fiscal de Balaceras, Federico Rébola, no tiene una hipótesis al respecto de por qué podrían haber ocurrido estos hechos. No obstante, su investigación se centra en todos los recaudos tomados por el agresor de los disparos y su ayudante para escapar.

Como no hubo amenazas previas ni acto similar en este comercio, el fiscal opinó bajo la idea que presentó la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Cecilia Arena, de que este episodio es un “acto terrorista”. En diálogo con La Capital de Rosario, explicó Rébola: “Claramente, el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se enterara todo el mundo. Buscaron el impacto público. No hay nada que indique que querían intimidar o exigir algo a la familia Roccuzzo. Utilizaron algo próximo a Lionel Messi para asegurarse una gran difusión. Y, con eso, el mensaje le llegó a todo el mundo”.

Esta declaración va en la línea de que la familia del campeón del mundo y astro del PSG, también lleva una vida “normal” por lo que llama la atención el hecho. La periodista Maite Peñoñori en CNN Radio Argentina compartió que habló con la mamá de Messi, Celia María Cuccittini, y esta le habría dicho: “Estamos bien, fue en el supermercado del papá de Anto. Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal”.

La balacera ocurrió a las 3:20 de la madrugada y quedó filmada por varias cámaras de videovigilancia de la cuadra de Lavalle al 2500, en la zona oeste de Rosario, lo que permitió tener una imagen del sicario que disparó 14 veces contra la reja del comercio y entregó la nota amenazante y acusatoria. Luego, el tirador se retiró en una moto Honda Titán que manejaba otro hombre.

Cómo se manejaron, para el fiscal, es inusual ya que en Rosario, los pistoleros suelen tirar con cara descubierta. Esto en referencia al ataque que ocurrió en octubre de 2022 a los edificios de la Justicia federal. En este caso, los dos agresores vestían igual en una ola de calor de por lo menos 32 grados: jean, campera con capucha y barbijo. En particular, el autor de los disparos usó guantes para manipular el cartel que dejó en la puerta del Supermercado Único, pero también para gatillar.

“Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, dice la amenaza que está escrita en mayúsculas y perfecta caligrafía sobre un recorte de una bolsa de carbón vegetal de color amarillo. Como todavía no hay una hipótesis clara de quién pudo haber realizado el ataque, Rébola ordenó peritar el mensaje escrito.

Por lo pronto, ya fue cotejado con otros carteles hallados en otras escenas habituales de balaceras y homicidios en Rosario y no guarda coincidencia alguna con las pericias caligráficas. Es que, de acuerdo a la investigación, quienes disparan suelen ser más “rústicos” y no tienen tantos cuidados, hasta dejan carteles con mala ortografía y sintaxis.

Algunas ideas que se pudieron conocer sobre las hipótesis que se van a investigar son internas barra, internas incluso políticas, incluso una interna entre facciones de “Los Monos” (la familia Cantero, conocidos por ser una organización criminal de tráfico de drogas en Rosario). “No tenemos nada concreto. Es muy obvio que lo que se buscaba era tirarle a un super de Messi no para amenazar a su entorno, sino para asegurarse fuerte difusión”, apuntó el fiscal.

Javkin, por su parte, compartió su enojo con la situación en la que estaría involucrado. “Estoy con mucha bronca por dos cosas. Por un lado porque me da odio que de esta ciudad trascienda esto y tape tantas cosas maravillosas que tiene, y también me da bronca por la facilidad con la que se genera un hecho tan alevoso. Hablé con el Presidente, me llamó, hablamos con el Ministro de Seguridad y con el Gobernador. Todos con el mismo planteo. Se que ha habido un cambio en quien estaba a cargo de la Fuerza Federal de Seguridad de la ciudad. A mi entender tiene que ver con algunos planteos que nosotros habíamos hecho”, dijo en Argenzuela.

El jueves, tras cambiar los vidrios baleados, el comerció de la zona Oeste rosarina trabajó normalmente. Este viernes también abrió sus puertas. Fuentes judiciales confirmaron el secuestro de 12 vainas servidas entre el Bulevar 27 de Febrero y Ocampo. Los balazos atravesaron la vieja persiana del negocio y rompieron las puertas blíndex, pero no había nadie adentro cuando el tirador abrió fuego.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, afirmó que la zona fue patrullada durante la noche anterior, pero no hubo detenciones ni persecuciones a partir de la denuncia. Por su parte, José Roccuzzo, dueño del Supermercado Único y quien recibió la amenaza declaró indignado: "Esto es alevoso, ¿a cuánto está el Presidente de acá? Dejen trabajar a los rosarinos, vengan a cuidar a los rosarinos, trabajen para cuidarnos. Se los digo a todos los que hoy deberían estar acá y no están".