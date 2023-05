Ratas en colegios de CABA: "Pusieron cebos pero hay roedores que caminan por las aulas en medio de las clases"

En la Escuela N°22 Antonio Abraham Zinny, ubicada en Parque Chacabuco, se está viviendo una situación desesperante y angustiante, la cual nadie se hace cargo. Sin soluciones, las ratas no se van y las clases se suspenden. Los estudiantes, maestros, directivos y auxiliares están en peligro hace más de un mes, pero desde el Gobierno de la Ciudad, no les dan respuestas. Las ratas caminan por las instalaciones y los alumnos deben asistir igual.

El año pasado comenzaron a avisar que, al ser un edificio viejo, podía ser probable que empiecen a aparecer ratas. Rápidamente, se colocaron algunos pocos cebos y con eso el tema se fue esquivando y ya que de aparecer, se encontraban en el patio o por fuera de la institución, por lo cual no se tomaron medidas de mayor seguridad. Pero la peor parte comenzó hace un mes: ratas en el aula, en la cocina, caca de las mismas en los muebles, en los útiles guardados y en diferentes instalaciones del colegio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hace un mes que los alumnos de primaria llegan al colegio sin saber si se van a encontrar con una rata caminándoles entre las piernas, arriba de su escritorio o por las paredes. Por supuesto, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decide mirar hacia el costado. Y lo peor es que las clases no se suspenden, las medidas no se toman y todos se encuentran en constante peligro.

Muchas veces, por parte del mismo Gobierno porteño, se los escucha nombrar que la educación es lo más importante, pero no se hacen cargo y más de 300 chicos se quedan finalmente sin estudiar por culpa de ellos mismos.

El hartazgo llegó al límite y por eso, la semana pasada los familiares de los alumnos, tanto como la cooperadora y trabajadores, se acercaron todos a la puerta de la escuela Zinny con carteles que decían “Fuera ratas”, entre otros, y crearon una especie de movilización para ver si de esa manera podían captar la atención del Ministerio para que vaya a corroborar al establecimiento lo que está sucediendo. Sin embargo, las respuestas fueron muy pocas y en una semana las cosas no cambiaron.

“La semana pasada nosotros hicimos una movida en la puerta de la escuela, hicimos como un abrazo y carteles con los chicos que pegaron, diciendo 'fuera ratas'. El problema viene desde el año pasado, el tema es que el año pasado había ratas en el patio, aparecían muertas en el patio pero no había adentro de la institución, y este año empezaron aparecer en las instalaciones e incluso en las aulas”, le comentó Bárbara García, mamá de una nena de segundo grado, a BigBang.

“La movida surgió también porque por ejemplo, en el aula de mi hija, la semana pasada la maestra nos dijo que ella tenía las carpetas de plástica guardadas en un armario y que las tuvo que tirar porque una vez abrió el armario y había arriba de las carpetas caca de ratas. Hubo que tirar todo y también otros materiales de cuadernillos y otras cosas. Es un asco, una situación insostenible y horrorosa. Nos pusimos en contacto con todos los familiares de la institución, la cooperadora y armamos la movida la semana pasada para exigir que llamen a la supervisión, al Ministerio y no nos daban pelota. Ponían cinco cebos y listo, era esa su solución”, manifestó.

Y retrató una situación insólita: “Además de esa movilización que hicimos, se acercó gente del Ministerio y gente de Zoonosis –hospital municipal veterinario-, lo cual mientras hacían la recorrida se les pasó una rata por delante. Así y todo no decidieron suspender las clases, sino que reforzaron un montón de medidas, que están buenísimas porque taparon un montón de cosas, de rejillas, le pusieron todo lo necesario a las ventanas, taparon agujeros que sirven un montón, pero no alcanza porque claramente es un edificio viejo y hay ratas. Hay ratas en el edificio, en el techo, en el piso, abajo del suelo, están ahí”, sostuvo.

Las pruebas están a la vista y no sólo por lo que se ve a diario, sino que el lunes por la mañana se viralizó un video de una rata circulando por la pared del aula de 2° grado. Intentaron sacarla y los directivos pretendieron que la mañana siga como si nada…

“Dijeron que pusieron 30 cebos, que los estuvieron controlando y notaron que en el piso de arriba no había actividad pero sí en el piso de abajo que es donde está el aula de mi hija, así que supuestamente iban a reforzar eso. El tema es que con las clases, hoy los chicos antes de entrar al aula, filmaron un video de una rata caminando por la pared. Cómo van a volver los nenes a clase sabiendo que hay una rata ahí, que encima capaz está envenenada, tarada o hasta los puede morder, puede pasar cualquier cosa. Es una locura que estén fumigando o estén desratizando con los chicos ahí adentro. Me parece una locura total”, sostuvo.

Sobre la forma en que están realizando la desratización, García agregó: “Nosotros mandamos todo al Ministerio exigiendo que por favor suspendan las clases para hacer una desratización realmente consciente y potente para que la semana que viene, o el lunes que viene, los chicos arranquen las clases sin ver ratas en la clase. Es una locura pensar esto. Estamos desesperados, angustiados. Yo no sé qué más hacer. No sé con quién más hablar. Es totalmente desesperante. Es una escuela que tiene 350 alumnos en la primaria y después hay chicos que van a los talleres a la tarde y a la noche. Hay gente todo el día, son más de 1500 personas que están en peligro, es muy triste la situación”

“Difundimos un video de esta mañana, donde se ve claramente a la rata caminando en el aula de mi hija y siguen sin dar una respuesta. No sé cuál es la solución, si sigue siendo poner cebos, me parece una locura que no se pueda tomar otra medida. Es muy triste y con los chicos y docentes adentro, encima. Es muy triste. La maestra de mi hija salió llorando de la impotencia, decía ‘¿Cómo pretenden que yo pueda dar clases en esta situación? Yo no sé dónde estuvo la rata, aparece en la pared arriba pero yo no sé si estuvo en los asientos, en las mesas, en mi escritorio…’, es muy desesperante”, sentenció.





Por último, aclaró que lo que más les asusta es que todo el tiempo los chicos están en peligro y que eso parece no incomodarle a nadie. “Claramente nos escucharon porque desde el Ministerio está en tema. Estuvieron yendo y todo, pero no están alcanzando las medidas que tomaron hasta ahora. No puede ser. De hecho pasó lo de la rata hoy y hace un rato me mandaron desde la cooperadora que mientras estaban los del Ministerio ahí, había una rata muerta ahí mismo. Porque claro, si hay un montón de cebos, se están muriendo o están atontadas y mientras tanto están los chicos ahí. No puede ser. Son nenes de primaria, son muy chiquitos. Mi hija tiene 7 años, yo le puedo decir que se tiene que lavar las manos y cuidar, pero son chicos”, concluyó.