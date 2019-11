Ratificó y amplió su denuncia la sobrina que acusó a José Alperovich por abuso sexual y violación

Luego de haber hecho pública su acusación por abuso sexual y violación contra José Alperovich, este lunes la sobrina del senador por la provincia de Tucumán se presentó ante la Justicia de esa provincia para ratificar y ampliar su denuncia contra el legislador y para responder preguntas de la fiscal que lleva adelante la causa en la provincia.

Según contó la vocera de la joven de 29 años, la testimonial duró casi tres horas, y fue ante la fiscal María del Carmen Reuterm. "Ella ya pasó la peor violencia que podría haber pasado, y esto la fortalece. Poder decir lo que le pasó fue reparador para ella y está en otro momento. Quiere reconstruir su vida, y dejar esto atrás", dijo la periodista .

En este sentido, Mariona dijo que la denunciante se sintió contenida por los investigadores, y que además desde la fiscalía especializada contra la integridad sexual de Tucumán cumplieron todas las garantías necesarias para que ella pueda tener una declaración saludable.

Como la denuncia fue ratificada por un lado en la provincia de Tucumán, y por el otro en Buenos Aires, porque los hechos ocurrieron en ambos lugares, la vocera adelantó que desde la fiscalía de Capital Federal ya la llamaron, aunque todavía no hay una fecha establecida para su declaración.

Del mismo modo, Mariona informó que actualmente la joven se encuentra acompañada por un equipo de psicólogos, y que además tiene custodia de la Policía Federal, debido a que la magnitud del caso y la importancia de la persona denunciada hace que sea necesario que se aplique una medida de precaución para su cuidado.

“Ella está fortalecida, contenida y acompañada no solamente por su abogado, sino por su familia, amigas, el movimiento de mujeres y un grupo de comunicadores y comunicadoras que resguardamos su identidad”, comentó la vocera, y aclaró que la joven está segura de haber emprendido este camino en el que busca una justicia reparadora y sanadora.

En conferencia de prensa, Mariona fue consultada por varios periodistas sobre la existencia de una denuncia de Alperovich contra la víctima, algo que el mismo senador afirmó que había hecho, aunque ella explicó que hasta el momento no tienen conocimiento de ninguna acusación en contra de la sobrina del funcionario.

Por otra parte, el abogado que representa a la denunciante, Ricardo Santoro, salió al aire en radio La Red, y adelantó que en un posible proceso pedirá la pena máxima para abusos sexuales contra el senador. "Requerimos a la fiscal las actuaciones que deberán desarrollarse y para esto se debe tener una perspectiva de género y tener todos los medios suficientes para probar los delitos", sostuvo y agregó que su representada “por un lado está aliviada por la carga que llevaba consigo y, por otro lado, agobiada por los hechos públicos pero con la convicción que hizo lo que corresponde”.

Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia. — José Alperovich (@JAlperovichOk) November 22, 2019

La denuncia de la joven se hizo pública el viernes pasado, y en un texto escrito por ella misma, contó que comenzó a trabajar como secretaria del senador en diciembre de 2017, y que estuvo en ese puesto hasta mayo de este año, cuando finalmente pudo pedir ayuda a su familia, quienes la pudieron sacar de la traumática situación.

Pues enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante. — José Alperovich (@JAlperovichOk) November 22, 2019

Aunque la identidad de la víctima permanece en reserva para su resguardo, Alperovich ya hizo público su nombre en un tweet donde escribió que todo lo que decía su sobrina era totalmente falso. "Deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad", sostuvo el viernes pasado.

Sin embargo, la denunciante no se cayó, y reveló que fue víctima de reiterados abusos sexuales, a pesar de que se negaba directamente a que el senador se le acercara. "No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí”, se lamentó en su carta.