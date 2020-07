Reabre la cuarentena en el AMBA y la advertencia de Alberto a los bonistas: las 7 noticias del día

Alberto y la renegociación de la deuda: “No habrá otra oferta, esperamos que el mundo nos entienda”

En una entrevista con el diario británico Financial Times, el presidente Alberto Fernández afirmó que no cree en planes económicos sino en “metas que podemos establecernos”, y se esperanzó en que la recuperación internacional podría darse a partir del año que viene por la demanda de granos de Argentina, en especial de países como China.

Además, indicó que la recuperación debería apoyarse en un plan de subsidios, obras públicas y planes de construcción de viviendas. Justamente, el Gobierno anunciaría en los próximos un plan en ese sentido, como una de las estrategias de cara a la “post-pandemia”.

Fernández además indicó que la oferta a los bonistas, presentada hace dos semanas, es la última propuesta y enfatizó que la Argentina “no puede pagar más”.

“Esperamos que el mundo nos entienda, no vinimos aquí para pelear con los acreedores, vinimos a solucionar un problema que no creamos”, remarcó, e indicó que “cualquier cosa más pondría nuestra capacidad de pago en riesgo y no quiero estafar a nadie”.