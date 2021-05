Récord de muertes y contagios en Argentina: confirmaron 745 fallecidos y 35.543 nuevos casos en 24 horas

Otro triste récord para Argentina en medio de la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 745 muertes y 35.543 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Con estas cifras, el total de infectados asciende a 3.371.508 y las víctimas fatales son 71.771.

De los 35.543 nuevos contagios, 14.593 son de la provincia de Buenos Aires, 3.465 de la ciudad de Buenos Aires, 440 de Catamarca, 525 de Chaco, 320 de Chubut, 35 de Corrientes, 4.074 de Córdoba, 921 de Entre Ríos, 328 de Formosa, 145 de Jujuy, 799 de La Pampa, 376 de La Rioja, 1.095 de Mendoza, 129 de Misiones, 807 de Neuquén, 557 de Río Negro, 518 de Salta, 735 de San Juan, 294 de San Luis, 369 de Santa Cruz, 3.302 de Santa Fe, 444 de Santiago del Estero, 78 de Tierra del Fuego y 1.194 de Tucumán. En tanto, en las últimas 24 horas fueron realizados 111.757 testeos, en ese sentido la positividad llegó al 31,8%.

Del total de muertes, 419 son hombres: 269 de la provincia de Buenos Aires, 28 de la ciudad de Buenos Aires, cuatro de Catamarca, nueve de Chaco, cuatro de Chubut, cuatro de Corrientes, 15 de Córdoba, tres de Entre Ríos, 15 de Formosa, nueve de La Pampa, 10 de Mendoza, ocho de Nueuqén, 10 de Río Negro, dos de Salta, seis de San Juan, seis de San Luis, tres de Santa Cruz, 10 de Santa Fe y cuatro de Santiago del Estero. Y 319 son mujeres: 213 de la provincia de Buenos Aires, 19 de la ciudad de Buenos Aires, cinco de Catamarca, dos de Chaco, tres de Chubut, una de Corrientes, 10 de Córdoba, tres de Entre Ríos, 10 de Formosa, nueve de La Pampa, 10 de Mendoza, dos de Neuquén, tres de Río Negro, seis de Salta, dos de San Juan, cuatro de San Luis, dos de Santa Cruz, 14 de Santa Fe y una de Santiago del Estero. Siete personas (seis de la provincia de Buenos Aires y una de la ciudad de Buenos Aires) fueron registradas sin datos de sexo.

En la actualidad el país cuenta con 5.813 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 72,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trepó al 76,2%.

El presidente Alberto Fernández, afirmó en una entrevista que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia.

Mapa actual de la situación sanitaria en el país: las provincias más complicadas y los números que alarman

Por eso mismo, confirmó que continuarán vigentes las restricciones y apuntó contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que algunos funcionarios de su gabinete reconocieran que analizan cerrar las escuelas. "Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte lo que ellos querían, ¿y quién tenía razón?", preguntó en la nota.

Además, lamentó que el mandatario porteño y otros gobernadores provinciales que en los últimas días pidieron medidas más fuertes, hayan perdido tanto tiempo. "Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?", agregó.