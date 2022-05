Recuerdos tortuosos, un secreto y una carta documento: qué pasa entre Simeone y Baldini

Ocho años después de que Carolina Baldini y Diego Pablo Simeone firmaran su divorcio, tras 20 de casados, la ex del Cholo reapareció en TV y activó un conflicto que parecía terminado. Y aunque a simple vista las declaraciones se oían inofensivas, el técnico del Atlético de Madrid explotó de bronca al escucharlas.

“La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”, contó Carolina en LAM el pasado viernes 13. Y agregó: “Di todo en la pareja y no me queda nada. El amor se terminó. Nos fuimos distanciando hasta que encontró pareja. Yo sabía que él quería formar una familia”.

Sin embargo, el enojo del futbolista habría surgido por las revelaciones de Carolina en relación a lo que dijo sobre la salud de Carlos Simeone, su ex suegro, que murió el pasado 25 de marzo en el Sanatorio de la Trinidad. Esa información estaría protegida por un acuerdo firmado entre ambos cuando disolvieron legalmente su unión.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Indignación y carta documento

Después de que su ex mujer contara ciertos detalles sobre el casamiento de uno de los tres hijos que tienen en común (Giovanni, Gianluca y Giuliano), el director técnico rompió el silencio a través de la periodista Paula Galloni.

“Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia”.

El fin de la paciencia tuvo como consecuencia una carta documento enviada por los representantes legales del Cholo a su ex mujer. En ella, los abogados le recuerdan el acuerdo de confidencialidad firmado en el divorcio, donde se aclara específicamente que no está autorizada a contar nada de lo que vivieron en aquel entonces ni sobre su ex marido.

La respuesta de la ex Chola

Aunque no volvió a aparecer en televisión, Carolina contó su versión a través de su amiga y panelista de LAM, Yanina Latorre, que hizo un descargo en el programa.

“Él es encantador, seductor, gracioso, pero un poco soberbio y egoísta. Es muy líder, tiene mucho carácter y Carolina es más apaciguada”, comenzó diciendo. “Se la comía a ella y se los comía a los chicos. Ella desde que está sin él, trabaja, tiene proyectos. A él siempre le tuvo mucho respeto. Carolina no hablaba porque él la retaba”, contó.

Pero lo picante llegó después: "Me llamó hoy a la mañana para contarme lo de la carta. Carolina es la típica tranquila que cuando se calienta es imparable. Despertaron un monstruo”. Y remantó:

"Está a punto de sentarse en cualquier lado y contar el verdadero motivo de su separación que nunca jamás lo contó. Hay algo realmente delicado que a él no le gustaría que se sepa".

A pesar de lo declarado por Yanina, como recuerda la carta documento, el acuerdo firmado en 2014 le prohibiría a Baldini contar cualquier revelación que vivió la pareja.

¿Quién engañó a quién?

Si bien la modelo aseguró que la separación entre ambos se dio en buenos términos, el ex futbolista surgido de Vélez no estaría tan seguro de esto. Fue más bien escandaloso, y así lo describió Paula Varela en un programa de espectáculos.

“Ella tuvo un affair con un socorrista. El Cholo la perdonó porque tenían hijos chiquitos. Volvieron a apostar por el amor, pero después ella volvió a serle infiel con el mismo hombre y se fue a México con él y con plata de Simeone", explicó la panelista.

En aquel entonces, cuando el romance con el bañero salió a la luz en los medios y fue objeto de burla contra el Cholo Simeone por su condición de “cornudo”, su ex mujer esto decía: “Sé que para él no fue agradable. Fabián (por el bañero) y yo somos muy buenos amigos. Creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Además, fue un encuentro casual. Yo estaba en la Rivera Maya y él haciendo plata en Playa del Carmen, porque es guardavida. Y como estábamos a 45 kilómetros de distancia vino varias veces a visitarme. Obvio que no pasó nada, yo estaba con mis hijos. Me cae mal, pero ya me acostumbré a que me inventen romances”.

Fabián Orlovsky, más conocido como He Man o el bañero, tuvo su momento de fama, fue tapa de distintas revistas y hasta estuvo invitado al programa de Marcelo Tinelli. Simeone nunca habló del tema.

Familia ensamblada

Desde el 2014, ya divorciado, el Cholo rearmó su vida amorosa con Carla Pereyra, novia que se transformaría en su esposa en el 2019 y en la madre de sus dos hijas mujeres: Francesca y Valentina. Viven en Madrid. Desde allí le responden a Baldini.

Por su parte, Carolina Baldini contó en LAM que hace un año que está soltera y que le "encantaría estar en pareja". Eso si, por último dijo: "Hijos no quiero más".