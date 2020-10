Regresa la democracia a Bolivia y Kicillof anuncia protocolos para el verano en la Costa: las 7 noticias del día

Kicillof presentará los protocolos sanitarios para la temporada de verano en la Costa Atlántica

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentará hoy en la ciudad de Mar del Plata los protocolos sanitarios para comenzar a diseñar cómo será la temporada de verano 2020-2021 en los municipios de la Costa Atlántica.

Aunque no hubo una confirmación oficial, en los últimos días trascendió que habrá restricciones de capacidad en teatros, restaurantes, comedores y desayunadores de hoteles y posadas y la ministra de Gobierno, Teresa García, anticipó que no estarán permitidos los campings porque tienen un riesgo alto de contagio en duchas y vestuarios.

La Provincia no pondría limitación de acceso y tránsito entre municipios de la Costa y la Ciudad de Buenos Aires y no se obligará a quienes ingresen a portar un hisopado negativo. “El turista se puede contagiar en la estación de servicio de la ruta, por eso no tiene sentido un hisopado dos días antes”, señaló García.

Si bien los detalles se conocerán esta tarde, los turistas que resulten contagiados mientras estén de vacaciones deberán regresar a sus domicilios y aislarse, y en caso de que no lo pudieran hacer porque su estado de salud les impida manejar, deberán aislarse en el sitio donde vacacionen.