Removieron de su cargo a la docente y ex candidata del PRO que le dijo a sus alumnos: “La COVID no existe”

Parecía otra clase vía Zoom para los alumnos y las alumnas. Hasta que la abogada, ex candidata del PRO y docente de Formación Ética y Ciudadana, Rosa Razuri, dijo una frase negacionista: “La COVID no existe”. Semejante afirmación, hizo que las madres de varios chicos se entrometieran en la clase virtual.

“¡Usted no le puede decir a mi hija que el COVID no existe!”, le recriminó una mamá, indignada. Pero la también militante de Juan José Gómez Centurión disparó por videoconferencia: “Ustedes son unas atrevidas. Un adolescente es más maduro que ustedes, mamás. Y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos".

La discusión continuó. Fue ahí cuando la profesora volvió a repetir que existiera el coronavirus: "La gente se enferma de neumonía, pero no los tratan por la neumonía. Los tratan de la covid que no existe, por eso se están muriendo”. En ese momento, otra madre grababa sus dichos, que luego se viralizaron.



Luego afirmó que la información se la había dado su hermano que es “médico y científico”. En ese momento, una mamá intervinó en la clase virtual y le contestó a la docente: "Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de covid, estamos pasando por un momento muy feo."

Después de darle el pésame, le repite: "No se mueren de ningún Covid porque no existe, se mueren de neumonía. No, yo le voy a decir algo, eso le dicen, eso le mienten. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan de la covid que no existe, entonces la gente se está muriendo".

Y agregó, inflexible en sus palabras: “No hay tratamiento porque no existe el virus y entonces no saben qué hacer”. Después de eso, las madres habrían dado por terminada la clase y viralizaron los dichos de Razuri.

Después de que el video se multiplicara en las redes sociales, la abogada brindó entrevistas a diferentes medios de Santa Crus y reafirmó sus dichos, negó la existencia del coronavirus y contó que está relacionada a la organización negacionista Médicos por la verdad, que suele organizar marchas en medio de la pandemia. Por ese motivo, un par de horas después, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz removió de su cargo a Razuri.