Renová tu vestidor: la app en donde se vende ropa usada y se puede recauda más de medio millón de pesos por mes

Comprás por alguna red social una prenda que está de moda, la usas un par de veces pero ya no te gusta cómo te queda. Comprás una prenda yendo a un local, la usas durante cinco años pero ya no te entra y está en perfecto estado. Te vas de viaje, volvés con una valija llena y la mitad de las prendas que te compraste no están de moda y no sabes qué hacer. Heredaste armarios de parientes y no todas las querés mandar al modista para una adaptación. Las posibilidades son infinitas y existe un lugar donde se puede estirar el uso de la ropa que uno tiene haciendo polvo en el armario. En Renová Tu Vestidor (RTV) se puede vender todo ese excedente que, sin dudas a otra persona le puede servir. Lo increíble es que este emprendimiento, ya generó una comunidad en la que hay gente que dejó todo para dedicarse a vender y comprar indumentaria.

Lo que comenzó con una feria de ropa usada en la casa de Cecilia Membrado después de casarse con Ignacio Basaldúa, también socio junto a su hermano Gonzalo, se convirtió en una comunidad de más de un millón y medio de personas de todas partes de Argentina, que ahora también llegó a Chile. En casi nueve años de su creación en enero de 2014, el sitio web renovatuvestidor.com tuvo un crecimiento exponencial. Acompañando de la tendencia y necesidad de reducir los desechos de ropa que es la segunda más grandes contaminantes del mundo, y en la línea de que aumenta la cantidad de usuarios que realizan compras de moda de manera online -según datos de Statista ascenderán a más de 3.000 millones para 2025, RTV es un negocio millonario.

Cada persona puede crearse una cuenta, como cualquier otra red social, desde el sitio web o desde la aplicación con el celular y formar parte de este fenómeno en el que se vende (y también comprar) desde la tranquilidad de la casa. Los vendedores cargan sus prendas en la plataforma con varias fotos, un precio que deciden, describen las características, eligen método de envío y publican. Así de fácil: una persona llegó a recaudar más de 10 millones de pesos en un mes en 2022. Es que de acuerdo a los números de la compañía pueden llegar a tener una ganancia de entre 400 mil y 800 mil pesos por mes.

Membrado, como fundadora y primera vendedora de esta comunidad, todavía se emociona y se llena de orgullo al enterarse de que su negocio se haya expandido. Algo así como "su primer hijo", ya que desde que vendió parte de su vestidor para hacer espacio en un departamento de dos ambientes a tener un equipo de 25 personas trabajando en conjunto para brindar experiencias cuidadas y justas entre vendedores y compradores, han cambiado muchas cosas. BigBang! habla con la mente detrás de esta locura.

- ¿Cuál es la clave del éxito?

Con respecto a RTV, para mí el éxito está en ser constante subiendo prendas y tener buenas fotos. Si entrás a un lugar y no te gusta lo que vés, te vas. La magia entra por los ojos. Si tenéis un vestidor de 100 prendas empezaría con 15 y después vas subiendo de a una o de a dos por día. Es una locura porque se suben más de cinco mil prendas por día. También necesitas una buena descripción con las medidas específicas. Ahora, en mi caso, yo fui determinada porque vi que funcionaba lo que hacía y me mandé. Hice tres ferias de ropa en dos años y nos lanzamos con la web con mis socios.

-¿Cómo fue el crecimiento de a una persona a 25?

Nos convertimos en una empresa tecnológica. Hay mucha gente que piensa que es magia pero no, hay mucha inversión. Hoy somos 25 distribuidos entre las áreas de tecnología, atención al cliente, marketing, email marketing, push notificacions, redes sociales. Y, además, estamos desarrollando todo el tiempo nuevas herramientas para que sea más fácil y mejorar la experiencia. Es que "somos socios" con los usuarios, estamos en el medio. Somos los intermediarios que ponen el software pero hacen que todo sea lo más justo posible para todos.

-¿Cómo es el tipo público?

Las necesidades de cada usuario son diferentes. Para eso también hacemos mucha segmentación desde la empresa. Hay personas a las que les interesa solamente la moda circular, hay gente que vende por tener ingresos extra, otros porque es su trabajo y otros porque vende lo que le queda en la casa. Hay línea de mujeres, varones y niños. Somos una marca cercana y nos gusta trabajar con todos. Por otro lado también, trabajamos con influencers como Silvina Luna, Sofía Zamolo, Celeste Cid, Florencia Bertotti, entre otras. Ellas suelen donar mucho de lo que recaudan entonces solemos hacer una acción al año llamada "Un vestidor por una sonrisa" para donar a una fundación como fue el caso de La Casa de Ronald McDonald.

Renová tu vestidor hizo un evento para sus top sellers 2022 que recaudan más de 500 mil pesos por mes

El jueves, en las oficinas de la compañía en el barrio de Nuñez, Buenos Aires, RTV celebró a las las mejores 50 vendedoras de su compañía que logran tener ganancias de más de 500 mil pesos por mes. El primer encuentro que se da desde que iniciaron actividades y en un contexto sumamente alentador: la comunidad creció en 205% este año y se vendieron un total de 800.000 mil prendas.

Del meet up participaron las también emprendedoras Mujer Financiera (Sabri Castelli) y Mamá Emprende (Ale Leguizamón) que dieron sus consejos para mejorar las ventas bajo las reglas de organización, estrategia y objetivos de esfuerzo comercial. Además de otras dos paneles para motivar y ayudar en la autogestión de sus cuentas, tuvieron la oportunidad de contar su experiencia las vendedoras estrella Jessica.Fassa (Jessica), Chechelaticaenbuenosaires (Alejandra) y Narcissa.ok (Eugenia). BigBang! participó del encuentro y tuvo la oportunidad de conversar con las dos primeras. Ambas compartieron su historia de cómo cambió su vida para siempre desde que venden en la comunidad de RTV.

Por su parte, Jessica está hace cinco años y desde que comenzó la rompió: a los 10 días de vender ya era premium. "Es mi único trabajo y hoy le vendo ropa a 10 personas todos los meses", compartió la joven vendedora que llega a recaudar por mes alrededor 750 mil pesos. "El mes pasado vendí un millón 93 mil pesos. Hoy soy top tres de ventas en la plataforma", deslizó con sorpresa Alejandra que vende solo hace dos añosy se mueve solo con prendas que recoge en zona Sur de Buenos Aires por donde vive.