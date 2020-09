Renunció el diputado del "teta-gate" y los alquileres seguirán congelados: las 7 noticias del día

TetaGate: renunció el diputado que tuvo relaciones con su pareja en plena sesión remota

El diputado nacional por Salta Juan Emilio Ameri presentó anoche la renuncia tras haber protagonizado un escandaloso acto sexual en plena sesión remota.

El presidente de la Cámara, Sergio Massa, había impulsado la suspensión y la creación de una comisión investigadora para determinar qué sanción debía recibir.

“Ante el hecho de público conocimiento me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas ni al pueblo salteño que me eligió”, sostuvo Ameri.

La renuncia fue aceptada por 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones.

El caso de Ameri, que en plena sesión remota ayer por la tarde manoseó a su pareja sin darse cuenta que tenía la cámara encendida, desató una fuerte polémica y un gran enojo de toda la Cámara, sin distinción partidaria.

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que la Argentina se ponga de pie”, aseguró Ameri en su breve texto.