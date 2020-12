Reunión clave por los casos de Covid en el AMBA y el regreso de Carrió: las 7 noticias del día

Axel Kicillof: "No puedo comprar ni vender mi auto; que alguien me explique por qué"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó a las críticas de Cristina Fernández Kirchner a la Corte Suprema de Justicia y pidió que el Poder Judicial deje de ser utilizado como un "instrumento de persecución" contra dirigentes del oficialismo.

Luego de que la vicepresidenta acusara al máximo tribunal de extorsionar al Gobierno, el mandatario dijo que le da "vergüenza" la actuación de la Justicia en la causa por el dólar futuro, en la que está procesado. "Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimientos de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy absolutamente inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa", afirmó anoche Kicillof en una extensa entrevista con Canal 26.

"Es por la causa llamada 'dólar futuro' que nos jodió a mí y a mi familia. Ningún jurista que conozco justifica esa causa. Todos piensan que es un hecho político. Nunca me pude defender", sostuvo.