Reuniones de emergencia por el Covid-19 y los aumentos de telefonía móvil: las 7 noticias del día

Furia en LAM: una invitada se retiró porque no la dejaron estar en el estudio con barbijo

El crecimiento exponencial de los contagiados de coronavirus en la segunda ola, y la reciente muerte de Mauro Viale, generaron una reacción especial al interior de los canales de televisión.

Así, integrantes de distintos programas y canales comenzaron a salir al aire utilizando barbijos frente a cámara. Ayer, en Los Ángeles de la Mañana (por el trece), un grupo de panelistas criticó esta decisión, argumentando por ejemplo que no consideraban necesario usar el tapabocas como elemento de protección.

Entre los invitados del día de este ciclo conducido por Ángel de Brito –actualmente aislado por contacto estrecho– asistió la periodista y ex,integrante del programa Karina Iavícoli, que decidió salir al aire usando un barbijo. El primer tema que se abordó en el programa televisivo de El trece fue el debate del uso del barbijo frente a cámara.

Pero “Las angelitas” se mostraron en contra de la medida, e inclusive Yanina Latorre tildó de “demagogos” a quienes habían decidido empezar a utilizar el barbijo frente a cámara.

Tanto ella, como Mariana Brey y Cinthia Fernández, coincidieron en expresar que, al estar trabajando con la distancia correspondiente, el tapabocas no era necesario. Por su parte, Maite Peñóñori sostuvo que el uso del tapabocas solo dificultaba la lectura de labios a quienes tienen problemas de audición.

“Creo que poniéndome el barbijo me cuido yo y las cuido a ustedes”, replicó Iavícoli, que también agregó que consideraba que era “una cuestión de responsabilidad”, ya que los que están adelante de cámara –dijo- tienen la obligación de cuidarse con los elementos reglamentarios para circular. Las integrantes del ciclo no coincidieron con las explicaciones de su ex compañera, pero la charla siguió con relativa tranquilidad.

Sin embargo, después de unos minutos y de una entrevista fueron a un corte publicitario. Al volver del mismo, Iavícoli ya no estaba al aire y nadie hizo referencia a su salida. ¿Por qué se fue? Porque no aceptó salir al aire sin barbijo.