Revés para Gianola en las causas por violación: la letra chica del pedido de procesamiento

Revés para Fabián Gianola. Después de que la Justicia desestimara el viernes dos de las tres denuncias por abuso sexual en su contra, la fiscal Mariela Labozzetta apeló la falta de mérito y solicitó el procesamiento del actor.

La información fue confirmada por la periodista Débora D'Amato, quien accedió al pedido elevado desde la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. "Es incorrecto pensar que los hechos de abuso sexual son cometidos por personas seriamente perturbadas. La realidad muestra que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas conocidas, a las cuales se las ha considerado dignas de confianza y con una apariencia de extrema normalidad", detalló Labozzetta en el escrito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La apelación llegó después de que el 24 de diciembre la Justicia desestimara las denuncias por falta de mérito. "Llegado el momento de resolver la situación procesal de Fabián Javier Gianola, considero que -en consonancia con la escasez probatoria reunida en autos hasta el momento- deviene atinente disponer la falta de mérito para sobreseer o procesar al nombrado, conforme lo prescribe el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación", explicó la jueza de instrucción, en alusión a las denuncias realizadas por la actriz Fernanda Meneses y la locutora Marcela Viviana Aguirre.

"Para mí, la jueza le dio un premio por ser famoso", sostuvo Gustavo D'Elía, abogado de Aguirre, al tiempo que anticipó que realizará una presentación judicial para convocar a declarar a la actriz Andrea Ghidone. "Hablé con ella, no quiere denunciar. Lo que va a hacer es brindar testimonio para demostrar el accionar de él".

Cabe recordar que Agustín Villavicencio, ex compañero de Aguirre y Gianola en el ciclo Radio Colonia, declaró en la causa y fue contundente: "Yo vi siempre cómo él trataba de darle un beso cuando la saludaba y le terminaba dando un beso en la oreja o en el cuello. También la trataba de toquetear. Y es como que era algo natural en él. Era algo habitual".

"En la Justicia conté todo lo que vi: desde los primeros abusos, un hostigamiento constante; se fijaba qué ropa tenía puesta, siempre estaba pendiente. La miraba con una forma muy babosa. Fue un cargoseo que se fue agrandando y le terminó tocando la cola. El momento en el que le metió la mano en la cola, con esa fuerza, yo no lo podía creer. Estaba sacando las fotos para las redes sociales y estaba enfocando a la conductora, que estaba leyendo una noticia", sumó.

La tercera denuncia contra Fabián Gianola: la palabra de Griselda Sánchez

En 2007, cuando cobró cierta fama por participar de Gran Hermano, Griselda Sánchez inició su carrera en los medios de comunicación. Con un contrato firmado con Telefe, tuvo su primera participación en un programa humorístico ese mismo año. Se llamaba Bien tarde, salía en la trasnoche y era conducido por Fabián Gianola.

Con solo 22 años, la mendocina parecía que al fin cumplía su sueño. De esa forma, comenzó a darle rienda a su rol como actriz en diversos sketches que siempre era protagonizados por Gianola. Ella debía salir con poca ropa. Era incómodo pero le servía. Dentro del reality, Griselda había fascinado a los televidentes por su belleza y veía cada vez más cerca llegar a ocupar un lugar importante.

De a poco, Griselda lo estaba logrando. Estaba en televisión, el público conocía su nombre y hasta tenía ofrecimientos para llegar al teatro. Su personaje en Bien Tarde se llamaba Loli y sumaba minutos al aire en cada emisión. Pero, de repente, la ex GH renunció. Nunca se supo por qué motivo.

Pasaron 13 años desde aquella decisión. Ahora, Sánchez contó su verdad, y habló sobre el comportamiento de Gianola con ella. “Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi me besaba la comisura de los labios y si le decías algo, te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando", relató.

Cuando me saludaba, casi me besaba la comisura de los labios y si le decías algo, te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando"

Y agregó sobre las situaciones que debió padecer: “Tenía la mano loca, te tocaba el culo sin querer. Me llamaba para pasar un texto y siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”.

Por otra parte, relató que ella intentó realizar una denuncia contra Gianola en aquel momento, pero sus jefes le dijeron que no era conveniente. “En ese momento las autoridades me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva, y que iban a decir que era una loca", rememoró Griselda.

La denuncia de la ex Gran Hermano se encuentra radicada en el juzgado 49 Criminal y Correccional, el mismo en donde se encuentran las otras dos acusaciones penales realizadas por la locutora Viviana Aguirre y por la actriz Fernanda Meneses. Al se consultada sobre su decisión, Griselda afirmó: "Yo no puedo decir si violó a alguien o no, pero era un maleducado y acosador. Fue tortuoso, desagradable”.