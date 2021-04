Riesgos en cirugías estéticas: cómo encontrar buenos profesionales para someterse a procesos seguros

A raíz de los muchos resultados poco satisfactorios que se han hecho públicos en la Argentina, existe una serie de mitos erróneos alrededor de las cirugías estéticas, y de los profesionales que las llevan a cabo.

De hecho, en los últimos días fue detenido por la Justicia el conocido cirujano Aníbal Lotocki, quien se encuentra acusado del delito de homicidio culposo tras supuestamente haber operado en un centro médico de Caballito a un paciente que luego murió.

Aunque por el momento se investiga lo que ocurrió, lo cierto es que esta no es la primera vez que Lotocki enfrenta un problema relacionado con la salud de un paciente, y tampoco es la primera vez que sale a la luz el caso de una persona que se realiza una cirugía estética y termina con serios problemas.

Lo importante para una cirugía exitosa es encontrar un buen profesional.

Para intentar llevar claridad y tranquilidad respecto a las procedimientos quirúrgicos estéticos, BigBang se comunicó con el cirujano Juan Manuel di Diego, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER), quien aclaró que muchas veces lo que sucede es que el paciente no se dirige a los profesionales adecuados, por falta de información o conocimiento.

"Lo primero que recomendamos para buscar un medico cirujano plástico, es que se guíen por la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA) o por la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Para ser miembro de esas sociedades, se pasan muchos pasos. Hay que presentar antecedentes, estadísticas, códigos de ética, y demás, y por eso siempre recomendamos que busquen cirujanos en las sociedades científicas, que es lo mejor", explicó el especialista.

En este sentido, admitió que muchas veces hay algunos cirujanos que se hacen conocidos a través de los famosos, como es el caso de Lotocki, que fue muy recomendado por varias personalidades de la farándula argentina, aunque en realidad, como el resto de las personas, los famosos no tienen la capacidad para poder discernir si alguien es buen o mal profesional, porque no se prepararon para eso.

Los pacientes deben informarse antes de concurrir a cualquier lugar.

Según dijo Di Diego, también es importante que el paciente sepa con qué tipo de cirujano trata, porque en ocasiones se necesitan cirujanos especialistas. "Hay algunos cirujanos generales, como yo, que se especializan en la cirugía estética. Pero si uno se atiende con un cirujano general, esa profesional puede resolver cosas simples, pero no complicaciones", aclaró.

En este sentido, aclaró que las complicaciones pueden existir como en cualquier tipo de procedimiento, pero que el verdadero problema no es la complicación en sí, sino el hecho de desestimarla y no tratarla a tiempo.

"También hay que ver dónde trabaja el profesional, porque si opera en un centro que no tiene la complejidad necesaria para resolver cosas, no sirve. Hay tres patas a tener en cuenta, una es el profesional, otra el paciente y por último el lugar donde se opera", manifestó.

Di Diego, que es además Miembro de la American Society of Plastic Surgeons y Director Medico de CRENYF, comentó a este portal que recibe a diario muchos pacientes que no tienen indicación de cirugía, y que a ellos debe indicarle que primero hay otras opciones, como someterse a diferentes tratamientos. "Hay que ser coherente con el paciente, hay que darle herramientas para que entienda que su problema no es quirúrgico, al menos por ahora, porque siempre la operación es lo último", resaltó.

En este sentido, sostuvo que siempre con sus colegas dicen que lo más fácil es saber cuándo operar, y que lo difícil es determinar cuándo no hay que hacerlo. De hecho, los pacientes llegan muchas veces al consultorio con expectativas que son irreales, o con enfermedades preexistentes, o se trata de una persona que no es capaz de seguir los lineamentos indicados, y entonces el cirujano tiene que tener criterio para decidir si se debe hacer o no el procedimiento.

"Estamos hablando de un paciente que se opera por algo estético, porque cuando hay algo relacionado con la salud, hay que intervenir, pero cuando es plástico, es importante educar y que entienda qué tiene y los alcances de eso", afirmó di Diego.

La consulta previa a una cirugía estética

Según el especialista, después de hacer una entrevista con el paciente, y escuchar su necesidad, se lo revisa, y una vez que ambos se ponen de acuerdo con lo que se necesita y lo que el profesional ofrece, se mandan a hacer distintos estudios dependiendo de la zona que se vaya a querer intervenir.

"Se piden todos los análisis prequirúrgicos en función de lo que se va a hacer. Si los estudios indican que hay alguna alteración, se la corrige antes, y lo último siempre es la operación. Por ejemplo, hay cirugías muy grandes, que requieren mucho conocimiento y un paciente sano. De hecho, yo hago reconstrucciones grandes, y los estudio (a los pacientes) por todo lados, porque por ahí pasa la seguridad", expresó.

Además, el miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora mencionó que no importa cuán reconocido públicamente sea el cirujano, sino que lo que hay que hacer siempre es buscar información científica, y de ahí encontrar un profesional.

"Lo primero que tienen que ver los pacientes es que el profesional tenga titulo de cirujano plástico. Eso se puede ver por los buscadores de las páginas webs de la SACPER y SCPBA, donde todos los cirujanos autorizados nos agrupamos. También está la American Society of Plastic Surgeons, que es un poco más selecta, pero de la que forman parte muchos argentinos", mencionó.

Hacia el final de la conversación, el profesional aclaró que piensa que muchas veces la desinformación se da porque hay una falta de comunicación por parte de los cirujanos estéticos, quienes suelen ser reacios a salir públicamente o en medios de comunicación.

"Empecé hace años a exponer lo que hago, y encontré gente sin capacidad que estaba informando. Si los médicos capacitados no informamos, le damos terreno al desinformado, y eso se traduce a las complicaciones que vemos", cerró.