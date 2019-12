Riquelme reveló que Macri lo llamó para que se uniera a la lista de Angelici en Boca: "Fueron cinco segundos inolvidables"

Después de haber sido atacado públicamente por el actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y de cara a las próximas elecciones presidenciales que serán el domingo 8 de diciembre, Juan Román Riquelme se presentó esta tarde en el piso de Intrusos para hablar del llamado telefónico que le hizo Mauricio Macri, de la gestión del "Tano" Angelici, y de los motivos que lo llevaron a postularse como vicepresidente 2° junto a la lista de Jorge Ameal.

A principios de noviembre, el ídolo indiscutido de Boca había pedido la unidad de todos los candidatos a presidente de cara a las elecciones del domingo 8 de diciembre. Sin embargo unas semanas después sorprendió a muchos cuando anunció que finalmente iba a presentarse como candidato a vicepresidente 2° en la lista que encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini.

Tras este anuncio, el propio presidente del club, Daniel Angelici, salió a decir que Riquelme era un "mitómano" y que siempre había dividido a la institución. A raíz de estas fuertes declaraciones, este miércoles el ex futbolista se presentó en Intrusos para hablar de las elecciones del domingo, de la propuesta que le hizo el "Tano" hace nueve meses y del llamado que le hizo Macri para que se uniera a la lista de Angelici.

"Estoy muy feliz con la decisión que tomé, porque creo que es momento de ayudar a mi club. Hay que aclarar que hace muchos meses que venimos armando esto con mis compañeros. Estamos muy preocupados, creemos que estos últimos años son los peores de nuestro club, y en lo deportivo creemos que nosotros podemos ayudar. Soy una persona que tomo las cosas con calma, y sé que hoy no estoy capacitado para ser presidente del club, pero sí creo que puedo ayudar con el fútbol. Me haría cargo de la primera hasta el fútbol femenino", dijo al comienzo de la charla el ídolo.

Sobre las negociaciones para decidir con quién iba a participar de las elecciones, Riquelme confesó que hace nueve meses se reunió con Angelici en Don Torcuato, porque él quería que se hiciera cargo de de la parte deportiva. "Ese día hablamos dos o tres horas. Ahí le dije que yo iba a atender también a los demás candidatos, pero que había empezado con él porque era el presidente actual. Yo no lo llamé nunca más porque no quería estar con él. Después de eso, a mi me llamó por teléfono Mauricio Macri. Fueron cinco segundos inolvidables. Me dijo que estaba preocupado por mi club. Le dije que se notaba que quería el club, porque en el lugar que estaba ahora, se ocupaba encima de esto. Me dijo que me tenía que sentar con Angelici. Como no quería, entonces me dijo yo te mando a mi Daniel (Angelici), y vos me mandás a tu Daniel (mi representante). Ahí salieron las reuniones que dice Angelici, que dice que se reunió con mi hermano y mi representante siete veces", reveló el ex futbolista.

"Es insólito que Angelici se enoje conmigo, cuando él dijo que mientras fuera presidente de #Boca jamás volvería al club" lo firma #RiquelmeEnIntrusos @rialjorge @AmericaTV pic.twitter.com/ypQMNm6FQp — #Intrusos (@Intrusos) December 4, 2019

Sobre esta situación, indicó que ya tenía decidido que quería unirse con Ameal, pero que a pesar de eso, tenía el compromiso de recibir a Angelici porque el propio Macri se lo había pedido.

"Cuando faltaban pocos días para cerrar las listas, Angelici me mandó un mensaje'para decirme que nos viéramos cara a cara, y le dije que le agradecía, y que siguiera hablando con mi representante todo lo que quisiera. Como presidente, Angelici me votó en contra para que no me renovaran el contrato. Esa es la verdad. Y él dijo en varias oportunidades que mientras fuera presidente, yo no iba a volver a jugar nunca más en Boca. Entonces vos ahora le decís que no, y se enoja. Es gracioso", comentó sarcástico.

Además, aclaró que de vez en cuando se manda mensajes con el Presidente de la Nación, porque a pesar de que no tiene un vínculo muy cercano, sí han logrado mantener una buena relación a lo largo del tiempo.

"Estamos muy cerca de las elecciones, y cuando preguntás en el club quien fue el mejor presidente, todos dicen Mauricio Macri, es una época que no se va a volver a repetir. Y estos últimos cinco años fueron los peores de la historia. Nosotros fuimos afortunados de acompañar a Macri en esa época, fuimos afortunados de estar con Carlos Biachi, que es el que nos enseñó a ganar, y ahora quiero que la gente entienda que nos queremos involucrar porque el club está sufriendo", se sinceró.

En este sentido, sostuvo que es muy consciente de que el domingo Ameal y Pergolini tienen muchas chances de ganar, ya que antes de que se conociera que él iba a estar en la lista, las encuestas ya le daban muy bien. Sobre esto, aclaró que si el domingo ganan, cuando asuma como vicepresidente 2°, se va a dedicar exclusivamente a la parte futbolística, desde la primera hasta el fútbol femenino.

[NOTICIA EN DESARROLLO]