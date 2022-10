Robo y asesinato: el sombrío prontuario de "Lucianito", el joven acusado de matar a Blaquier

Oriundo de la zona de Maquinista Savio. Cinco ingresos al sistema por delitos. Dos siendo menor y otros dos con la mayoría de edad. Causas por robo y ahora asesinato. ¿Cómo es el prontuario de "Lucianito" el joven detenido por el asesinato a tiros del empresario Andrés Blaquier?

Resulta que Luciano Gonzáles fue arrestado en la madrugada de hoy tras ser acusado de matar de un disparo al ingeniero agrónomo para robarle su moto BMW en la Panamericana durante el fin de semana. Tras permanecer prófugo, el joven fue aprendido por la DDI de Pilar de la Policía Bonaerense en el barrio de Manuel Alberti, donde se refugiaba en la casa de un familiar.

Hasta el momento "Lucianito", tal y como lo conoce su entorno más cercano, se negó a declarar frente al fiscal del caso, Gonzalo Agüero, y se determinó que las pruebas no lo benefician para nada. No solo porque la Justicia tuvo acceso al video completo del crimen y a la fuga del delincuente en la que se lo ve con la moto de la víctima, si no también por su prontuario.

Según lo que declararon fuentes policiales, cinco días antes del crimen, el asesino había sido buscado por un principal de la Bonaerense ya que estaba siendo investigado por una causa de un robo. Además, el joven de 18 años solía mostrarse en fotos dentro de sus redes sociales con armas y dólares en efectivo.

Hace cuatro años, cuando Gonzáles tenía 16 años fue ingresado por primera vez al sistema, ya que el 12 de septiembre de 2020, fue acusado y detenido por la Comisaría 4 de Pilar por un robo calificado de una camioneta Citroën Aircross. En ese episodio se le secuestró un revolver 38 largo. Sin ser coincidencia, un año y dos días después de éste primer acto delictivo, el joven volvió a caer detenido.

En ese segundo acto, Luciano cayó por robo agravado y encubrimiento, ésta causa quedó en manos de la UFI Penal Juvienil de Pilar y el vehículo en cuestión fue hallado en mayo del corriente año. El último 10 de septiembre, el detenido cumplió sus 18 años, por lo cual ya podía caer preso. Siete días después de ese acontecimiento, se le imputó el delito de robo agravado de un auto en banda por la zona de Loma Verde.

Un mes más tarde y en la misma zona, le imputaron otro asalto en una heladería. Motivo por el cual un efectivo de la Bonaerense fue a buscarlo a su barrio, con un informe que presentó cuatro días antes de que cometa el asesinato a Blaquier.

Tras la filtración de la cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que González se escapa con la moto de Blaquier, en la que también se ve a un compañero de él, la policía detuvo a una joven que es la presunta persona que estuvo arriba de la moto durante el asesinato del empresario: se trata de Brisa Villareal de los Ángeles, novia y cómplice de Lucianito. Fue ahí cuando se dirigieron a una casa donde aparentaba estar escondido el asesino, y la familia que lo encubría lo entregó ni bien llegaron los patrulleros.

La furia de Berni con la Justicia

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni habló sobre el crimen del millonario argentino y afirmó que “no podemos soportar a los jueces que dejan a los asesinos sueltos”. Esta mañana Berni hizo una conferencia de prensa y apunto contra la justicia por la tardanza en el accionar de este caso. “La muerte del señor Blaquier podría haberse evitado", afirmó Berni, ya que para él la justicia no actuó a tiempo con la solicitud de detención de Lucianito.

“La ley que tenemos actual manteniendo el mismo tipo de penas es vieja y no tengo dudas de que merece un cambio", opinó el ministro bonaerense tras decir que se debería hacer una reforma del código penal. "El juez de garantías de Escobar que no hizo lugar a la detención debería estar acá dando explicaciones". "Este es un problema de todos los días en la Provincia", sumó.

Con respecto a la problemática de inseguridad que recorre a todo el país Berni concluyó: “No podemos seguir soportando en la provincia un sistema de Justicia que deja a los delincuentes, a los asesinos en libertad. Estuvimos foto el finde trabajando y sabiendo que nos vamos a encontrar siempre con lo mismo: delincuentes que deberían estar presos, matando por la calle".

Sobre el sistema y las condiciones de las cárceles, Berni sostuvo que tienen "cien años de decadencia" y sostuvo que nadie se ocupa de las mejoras de los penales ya que no "reditúa electoralmente". Hasta el momento, tanto Lucianito como su novia se negaron a declarar. Ambos están imputados por "homicidio criminis causa y tentativa", con penas de prisión perpetua y/o más de 15 años. Seguirán detenidos.