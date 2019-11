Rocío García, la ex de Máximo Kirchner, blanqueó nuevo romance: "Quiero caminar con vos"

A pesar de su bajo perfil, la ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Rocío Garcia, blanqueó en las últimas horas a su nueva pareja, después de haberse separado de Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta electa Cristina Fernández, hace dos años.

Su nueva novia es la Secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales de Santa Cruz, Jéssica Montiel, a quien la propia García etiquetó en una publicación de Instagram en la que le dedicó la letra de la canción "Beso en la nariz", de Nito Mestre, según Perfil.

“Gira, gira, gira, todo lo que ves. Y todo lo que no ves ya girará. Uno muere y otro nace.Y este corazón renace. Y todo lo malo que ahora sientes cambiará. Putea si así quieres, grita si hace falta. Que los hombres también pueden llorar. Abre ese vino, brinda conmigo. Brindo porque somos amigos. Por vos, por lo que pasó. Y lo que pasará. Piensa menos y vive más. Lo que me pone de mal humor, hoy esta de más. No vale la pena vivir angustiado. Si al fin y al cabo todo es prestado. Y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará. Ríete de esta vida de porcelana de marihuana. Todo es tan frágil. Todo es tan ágil que viene y va. No camines solo, quiero caminar con vos. Que en esta vida todo es más lindo. Y se hace más fácil, si se hace de a dos. Desata el nudo que até en mi panza. Mi corazón no descansa. Y quiere salir a este mundo loco. Para empezar a latir un poco y sonreír”, escribió García en su cuenta personal.

Ante semejante muestra de amor, Montiel no dudó en responderle, y además de decirle que la ama, le contestó el tierno mensaje con la letra de otra canción. En este caso, la elegida fue "Bailemos un blues", de Kany García. "Bailemos un blues. Por todo aquel que el miedo le ha ganado ¿A quién se le ocurrió que era pecado estar enamorado?", le comentó.

lla ex nuera de Cristina Fernández de Kirchner rehízo su vida hace tiempo, aunque recién en los últimos días se animó a hacerlo público. Máximo Kirchner y García están separados desde finales de 2017, aunque fruto de su amor que duró 10 años, nacieron Néstor Iván y Emilia.

Desde que se separaron, Rocío abandonó la casa familiar y se fue a vivir con sus hijos a otro domicilio. García es odontología, pero entró en la función pública tras ser funcionaria del gobierno de Cristina Kirchner cuando estuvo a cargo de la coordinación local de Políticas Sociosanitarias, que dependía del Ministerio de Salud de la Nación.

Por su parte, Montiel es la actual secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz, y además, es profesora de Educación Física. Aunque ninguna de las dos salió a hablar del tema, trascendió que se conocen desde hace dos años, y que salen desde hace un tiempo.