Rocío Oliva fue a la Rosada, pero no le permitieron ingresar: "Toda la maldad se paga"

El velatorio del ex técnico de Gimnasia y ex capitán de la selección Argentina, Diego Armando Maradona, sumó su primera polémica luego de que su última pareja, Rocío Oliva, se retiró en llanto de la Casa Rosada debido a que le prohibieron la entrada. Cabe recordar que, hasta las 6 de la mañana, hubo una ceremonia especial más pequeña solamente para el círculo íntimo y la familia del ex campeón del Mundo.

Rocio Oliva llegó cerca de la madrugada a la zona de Plaza de Mayo para intentar ingresar a la Casa Rosada, pero no lo consiguió. “Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entré toda la gente. Me mandaron a hacer fila como a todos”, sostuvo con lágrimas en lo ojos en declaraciones a los medios que estaban haciendo guardia en el lugar.

Oliva contó que primero intentó comunicarse con la ex esposa de Diego, Claudia Villafañe, que se encargó de la organización del velorio junto Ignacio Saavedra (por parte del Gobierno) y luego probó suerte con uno de los abogados del ex técnico del Lobo platease, Víctor Stinfale. “Nadie se está haciendo cargo, no tengo ni idea por qué hacen esto. No jodo a nadie, quiero saludar, despedir a mi ex e irme a casa”, afirmó Oliva que remarcó: “Lo más triste es que Diego se haya muerto y que sigan haciendo lo mismo”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El enojo de Oliva contra Claudia no quedó ahí y directamente la culpó de ser ella la que le prohibió la entrada. “Dicen que Claudia no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver”, afirmó. “Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego”, se lamentó Oliva. “Soy la ultima mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga”, concluyó entre lágrimas.

La relación entre la familia de Maradona y Olivia dista de estar en un buen momento, y mucho menos después de que ella fuera quien, en el medio de las especulaciones sobre la salud de Diego en su última internación, confirmó que tenía un problema de con el alcohol. “

Yo llamé a Claudia y le dije que me ponía muy triste la situación y que si necesitaban algo me avisen. Este momento es para que sus hijos estén con él”, afirmó dijo en ese entonces, a lo que agregó: “Claudia lo amó mucho y el sentimiento está”.

Oliva también habló sobre cómo es la personalidad de Maradona y los problemas que suele haber en la convivencia con Diego. “Diego tiene su palabra y su pensamiento, es difícil convencerlo. En este caso no hay que preguntarle, hay que accionar”, dijo; pero ello remarcó que tal y como Maradona abandonó las drogas puede hacer lo mismo con el alcohol.

“Diego se merece estar bien. No hay que mirar para el costado, tiene un problema con el alcohol y hay que ayudarlo”, afirmó. La ex novia de Maradona también dejó entrever que uno de los principales problemas de Diego era su entorno. “Es muy difícil pertenecer al entorno. A Diego hay que salvarlo. Los hijos son los que lo pueden llevar a los profesionales, que son las únicas personas que pueden ayudarlo”, sostuvo.