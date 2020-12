Rocío Oliva no perdona: "El presidente decía ‘Claudia, ¿hacemos esto? ¿hacemos lo otro?’ Entonces, ¿quién manejó el velorio?”

Después de la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva apareció nuevamente en la escena pública y apuntó una vez más contra Claudia Villafañe por no haber podido ingresar al velorio de su ex, aun cuando todos los familiares y amigos del "Diez" fueron a despedirse de él.

Del mismo modo, la rubia manifestó su bronca contra las personas que acompañaron al ex futbolista durante sus últimos días, y cuestionó que nadie haya podido ayudarlo como se merecía.

Rocío Oliva y Diego Maradona fueron pareja durante 6 años.

“Cuando me enteré lo de Diego no lo podía creer. En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad. Estoy acá porque es mi trabajo, lo tengo que cuidar y me gusta hacerlo”, dijo Oliva ni bien inició Polémica en el bar, ante las críticas que recibió por haber ido al ciclo del canal América, donde trabaja como panelista, horas después de conocer la noticia del fallecimiento del astro del fútbol.

Según trascendió, a la familia de Diego no le gustó nada que la rubia hubiera aparecido en TV a las pocas horas de que se conociera la muerte de Maradona, motivo por el cual luego no le permitieron entrar al velorio en la Casa Rosada.

Respecto a esto, Oliva dijo que se quedó con el dolor profundo de no haber podido despedirse de su ex pareja, sobre todo porque fue su novia durante seis años en los que compartieron muchísimas vivencias.

Oliva no pudo entrar a despedir a Diego en la Casa Rosada.

"Llegué a las tres y media de la mañana; me dio la dirección para saber por dónde entrar una de las hermanas de Diego, y cuando vi que no podía ingresar empecé a llamar a todo el mundo", comentó.

De hecho, según dijo, se comunicó con el abogado Víctor Stinfale, Guillermo Cóppola, las hermanas de Diego y varias personas más del entorno de la familia Maradona, pero todos le aseguraron que la encargada de la puerta era Claudia Villafañe.

“No pueden decir que no fue Claudia. Lo sabe todo el mundo. El presidente decía ‘Claudia, ¿hacemos esto? ¿hacemos lo otro?’ Entonces, ¿quién manejó el velorio?”, se preguntó. Claudia me llamó a la madrugada cuando yo denunciaba que no me dejaban entrar, diciendo que deje de acusarla, que ella no había prohibido mi ingreso. Los conozco desde hace muchos años. El daño también se lo hicieron a Diego, no solo a mí. Yo estoy acá”, opinó con tristeza.

Además sostuvo que desde el Gobierno habían ofrecido hacer un velorio de dos días, y que fue la familia quien prefirió que solo durara unas horas, hasta el entierro durante la tarde del jueves.

En ese sentido, dijo que está segura que si le hubiesen preguntando qué quería, su ex hubiese dicho que no lo enterraran hasta que el último argentino fuera a despedirse de él.

Sobre su relación con Maradona, comentó que ellos se separaron no por falta de amor, sino porque la relación ya no funcionaba, debido a que ella tenía ganas de crecer como persona, y al lado del ex deportista no podía terminar de desarrollarse.

La rubia apuntó contra el círculo íntimo del "Diez" por su muerte.

“Cuando él va a Gimnasia hablamos y dijimos: ‘Bueno, vamos a trabajar los dos, yo me encargo del fútbol femenino y vos del masculino’. Y así fue. La gente de Gimnasia te dice lo bien que estaba él. No me quiero adjudicar cosas buenas ni malas, pero es importante que cuando te vas a dormir, puedas apoyar la cabeza y descansar. No sé si eso le pasa a todo el mundo”, manifestó.

Apenada porque el "Diez" murió solo en una habitación con muy pocos cuidados en su casa de Tigre, Oliva cuestionó cómo se manejaron las personas de su entorno más cercano, quienes debían cuidarlo.

Respecto a esto, indicó que a Diego nunca había que preguntarle las cosas, sino que directamente había que imponerlas para que las hiciera. “Así como una vez lo salvaron de las drogas, que lo internaron de prepo y después salió y agradeció, hoy había que salvarlo del alcohol, entre otros problemas. Entonces no había que preguntarle ‘¿te llevo y te pongo la mejor clínica en tu casa?’ Que igual no sucedió”, se lamentó.