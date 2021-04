Rocío Quiroz protagonizó un escándalo en una farmacia y acusó de robo a sus empleados

La cantante de cumbia Rocío Quiroz protagonizó un escándalo en una farmacia luego de que su marido sufriera allí el robo de su celular. Según contó en su cuenta de Instagram, luego de de realizar una compra, su pareja Eduardo se olvidó el teléfono apoyado en el mostrador. Al darse cuenta, regresó pero los empleados del local le aseguraron que no habían visto nada.

Fue entonces que Rocío decidió hacer una transmisión en vivo desde el lugar de los hechos. "Estamos acá en una farmacia en pleno capital. Acá están las cámaras. Edu viene a comprar los pañales para Alma. Dejó el celular ahí, se lo roban y nadie vio nada. Ahora estamos pidiendo las cámaras, porque el que robó acá debe seguir robando por el centro", relató.

Además, acusó al encargado de "malhablado" y "maleducado", continuando con su reclamo. "Este video va a circular por todos lados. Me dicen que no me dan las cámaras porque tengo que hacer la denuncia, en semejante negocio. La que nos atendió no está, desapareció. Hicimos una compra de 7.000 pesos y no nos quieren mostrar las cámaras", agregó.

En Los ángeles de la mañana, Cinthia Fernández contó más detalles del hecho luego de hablar con Rocío. Según relató, la farmacia está ubicada en Lavalle al 900, y los empleados aseguran que ellos no fueron responsables del hurto.

Según la panelista, los trabajadores del lugar relataron haber sido maltratados por el marido de Rocío: "Ellos tienen un protocolo que las cámaras no la pueden ver en el momento", explicó. "Eduardo se quiso ir a las manos con el gerente del lugar. Cuando van a hacer la denuncia, dicen que le robaron el celular y acusaron a los empleados".

Horas más tarde, tras revisar las cámaras de seguridad, se constató que fue una clienta la que se llevó el celular. Pero ni Rocío ni su pareja se cercaron a la farmacia a pedir disculpas a los empleados. Además, al hacer la denuncia, Eduardo insólitamente quedó demorado ya que tenía antecedentes por "amenazas".