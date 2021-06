Romance en puerta: quién es Manuel Urcera, el nuevo novio de Nicole Neumann

Una serie de imágenes de Nicole Neumann paseando en lancha en Neuquén junto al piloto de autos Manuel Urcera se difundieron en horas recientes a través de la cuenta Chusmeteando. Además, la pareja visitó la bodega Malma, una de las más prestigiosas de la Patagonia, ubicada en la zona neuquina de San Patricio del Chañar.

La modelo y el deportista no viajaron solos sino que estuvieron acompañados por amigos: Nicole fue con Vicky Pascual, y Manuel, con Hernán Gómez.

El deportista, de 29 años, se destaca por sus participaciones en las divisionales de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, y logró subcampeonatos en el TC Pista y Turismo Carretera.

Los rumores de romance entre Nicole y Urcera ya habían sonado a inicios de este año cuando también se vinculaba a la modelo con el empresario Luciano Vitori.

En aquel entonces, el piloto estaba recién separado y había rumores de que ese vínculo aún no se había terminado del todo. "No quiero que Nicky se ponga mal, pero tengo una información fuerte: de muy buena fuente me llega que este muchacho se separó hace muy poquito y se sigue viendo con su ex", había señalado Sofía Macaggi tiempo atrás.

"Cuando corría en motocross vivía varios meses en los Estados Unidos, competía en el campeonato AMA. Acá hay buenos pilotos, pero el motocross no tiene el peso del automovilismo y no iba a poder vivir como profesional del motocross. Entonces, en 2010, cambié por los autos y descubrí las enormes diferencias", supo contar Urcera a La Nación sobre su vocación.

"El motocross es muy exigente para el físico, le tenía que dedicar cinco días de la semana a los entrenamientos y en la cabeza tenés que entender que una vez al año te vas a lesionar, porque las caídas son fuertes. Y me cansé, porque en un auto rompés y en la moto te rompés", agregó.

Además de dedicarse al automovilismo, Urcera estudió administración de empresas, y practica fútbol y tenis. Su padre, Claudio Urcera,es el director de TSB, empresa de servicios petroleros que trabaja con las principales operadoras del sector.