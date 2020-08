Romina Manguel habló sobre su noviazgo con un colega 20 años menor

Dos años después de divorciarse, la periodista Romina Manguel de Radio La Red y A24 confirmó que está de novia con un colega 20 años menor que ella.

Manguel reveló que su novio se llama Matías, que también es periodista y trabaja en un portal de noticias. "Él me dijo si quería ser su novia y le dije que sí, así que creo que somos novios", expresó en el programa Esto no es Hollywood, que conduce Fernanda Iglesias en Radio del Plata.

"No quiero entrar en la trinchera del ovario y la cuestión de género, pero parte del desgaste que tuve en Animales sueltos tuvo mucho que ver con eso, con estar sola. Los dos años que estuve sola la pasé particularmente mal" , reveló.

"Yo entiendo y le mando un beso enorme a todas mis amigas feministas, que las amo con locura y que me odian cada vez que me escuchan decir esto, pero todavía una mina sola es más vulnerable", expresó Manguel.

"Está la fantasía de que si la jodés, el tipo va a aparecer en la puerta del canal y va a cagar a trompadas al que la molestó. Lo sentí mucho".

Además, la periodista admitió que no le gustó estar sola luego de su separación. "Me he encontrado alguna noche no pudiendo poner el control, llorando y diciendo '¡ay mi vida es una mierda, estoy sola!'. Otro día se me inundó el departamento y me metí en Twitter para ver si alguien me podía ayudar, imaginate el estado en el que estaba".

Poniéndole el pecho a las críticas

Paralelamente, Manguel lamentó las críticas que recibió en redes sociales luego de revelar su romance. "Me tomé el trabajo de leer todo lo que decían: todo apuntaba a que no podía ser que estuviéramos enamorados", señaló irónica.

"Mientras a mí me parecía re tierno que alguien en un momento de mierda me diga si quiero ser su novia, todos los ataques que recibí en redes fueron que soy infantil por haber dicho eso, que el pibe es un mantenido o 'necesita billetera' o 'la jovata necesita sexo'. Me duele por él, la verdad", agregó.

En ese punto, la periodista subrayó la contradicción en que le señalen ese tipo de cosas a ella y no, por ejemplo a Alejandro Fantino. "Su novia es un amor y delicia de ser humano, y se llevan la misma diferencia que Matías y yo. Si hacemos una lista de tipos en los medios que salen con minas más jóvenes, nos aburrimos, no conseguimos uno que salga con alguien contemporáneo", ilustró.

"No quiero darles de comer, tengo un montón de frentes con los que me atacan. A veces hablo de la reforma judicial y me contestan algo que no tiene nada que ver. Por eso quiero cuidarme", concluyó.